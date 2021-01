MARIA LARSSON: Snöskovandring i Ljusnarsberg och fiske i Degerfors under Friluftslivets år

Coronaviruset har fått allt fler att vara ute i naturen allt mer. I Örebro län, liksom i landet i övrigt talar statistiken sitt tydliga språk. I Tivedens nationalpark kommer vanligtvis 70 procent av besökarna från utlandet. Det var inte möjligt i år.

Garphyttans nationalpark hade 55 procent fler besökare och naturreservatet Sörön hade 84 procent fler.

Ändå har besöksantalet ökat med 10 procent jämfört med 2019. Garphyttans nationalpark hade 55 procent fler besökare och naturreservatet Sörön hade 84 procent fler. Många är alltså "nya" besökare och det gläder oss förstås särskilt!

Friluftslivets år vill få ännu fler människor att prova friluftsliv och samtidigt öka kunskapen om allemansrätten. Vi vet att friluftsliv förbättrar folkhälsan, man mår helt enkelt bättre genom att vistas och röra sig i naturen. Naturturism är en växande bransch som skapar arbetstillfällen och väldigt mycket mer finns att utveckla på detta område. Vi bor i ett län med två nationalparker och 285 naturreservat. Det betyder att alla har naturen runt hörnet.

Friluftslivets år vänder sig särskilt till de ovana. Det är barn i årskurs 4-6 samt personer med utländsk bakgrund. Dessutom till beslutsfattare, rektorer och idrottslärare som kan betyda mycket för att nå de ovana.

Mer än 150 aktörer i form av myndigheter och inte minst föreningar kommer arrangera aktiviteter för att erbjuda möjlighet att prova friluftsliv ...

Så vad kommer då att hända under året? Mer än 150 aktörer i form av myndigheter och inte minst föreningar kommer arrangera aktiviteter för att erbjuda möjlighet att prova friluftsliv i olika former under rubriken "Luften är fri". Det går att följa allt på www.luftenarfri.nu.

Länsstyrelserna har sedan flera år tillbaka ett regeringsuppdrag att arbeta med friluftsliv. Vi landshövdingar har uppmanats göra minst en aktivitet per län i en så kallad ”landshövdingestafett” med anledning av Friluftslivets år.

I Örebro län vill vi samla så många aktörer och aktiviteter som möjligt för att uppmärksamma bredd och samverkan. Vi kommer genomföra ”landshövdingestafetten” med en aktivitet i varje kommun. 12 kommuner på tolv månader blir ett besök i månaden med olika aktiviteter då olika årstider erbjuder olika möjligheter.

Vi börjar med isfiske i Degerfors i januari, fortsätter med snöskovandring i Ljusnarsberg i februari, geocaching i Kumla i mars osv. Beroende på väder finns omfallsplanering.

Aktiviteten avslutas med ett miniseminarium utomhus ...

I aktiviteterna kommer politiker, tjänstemän, ideella organisationer och företagare att deltaga. Dock i begränsad skala så länge smittspridning pågår. Också utomhus får man vara lite försiktig. Aktiviteten avslutas med ett miniseminarium utomhus, med dialog för att se hur vi tillsammans kan utveckla friluftslivet vidare i respektive kommun.

Friluftsliv är bra för alla och vi lever i ett land och ett län som är rikt på vacker natur. Vi har en allemansrätt som ger oss alla rätt att fritt ta del av naturen, men med skyldighet att vara aktsam om djur och natur. Så låt oss passa på att göra nya erfarenheter och upplevelser. Gott nytt Friluftsår!

Maria Larsson

Landshövding i Örebro län