MARIA LARSSON: Spana in ett flygande underverk – en krävande liten rackare

De första exemplaren brukar kläckas i början på juni och sedan flyger de i cirka en månad framåt. En solig dag, inte alltför blåsig, har du chansen.

Den är i dag starkt utrotningshotad i hela Europa och har därför ett särskilt åtgärdsprogram.

På 1950-talet fanns asknätfjärilen i fem eller sex län i Mellansverige. Den är i dag starkt utrotningshotad i hela Europa och har därför ett särskilt åtgärdsprogram. Det beror på att den är en krävande liten rackare.

Asknätfjärilen lägger sina ägg på ask och olvon eftersom larverna som kläcks på våren gillar just de knopparna. Larverna äter bara knoppar under några veckor, sedan går de in i vila i marken i elva månader tills nästa vår då de käkar lite knoppar igen. Detta kan upprepas tre gånger, alltså sammanlagt i fyra år. Sedan kan de förpuppas, men det måste vara varmt i marken så ask och olvon måste växa i solljus och med skydd för vinden. Om sommaren är torr kan det gå illa eftersom larverna är känsliga för uttorkning. Hög nivå på grundvattnet, men utan översvämningsrisk, blir perfekt. Larverna håller ihop i grupper och spinner mot slutet av sommaren en vit spindelvävnad runt blad av ask eller olvon.

Dikning minskar den markfuktighet som många insekter uppskattar.

Många av våra insektsarter har det tufft. Inte minst de som har en komplicerad livscykel som asknätfjärilen. Det beror på att landskapsbilden har förändrats. Blomrika ängar och hagar är mindre vanliga och gläntor med skyddande skog omkring finns nästan inte alls. Dikning minskar den markfuktighet som många insekter uppskattar.

Dagfjärilar är dessutom väldigt väderberoende och gillar varken kalla, regniga somrar eller väldigt torra somrar. Fel väder får stor påverkan på populationen flera år framåt. Den torra sommaren 2018 bidrog till att två fjärilsarter inte varit synliga alls sedan dess. Att som asknätfjärilen ha vilande larver i marken är en bra försäkring när det blir extremt väder.

Asknätfjärilen är en av 2000 hotade arter i vårt land. Sverige är skyldigt att se till att den både kan överleva och öka i antal, detta enligt EU:s art- och habitatdirektiv där den är listad.

De flesta markägare är positiva till skötselåtgärder och många känner stolthet över att bidra till att vårda en ovanlig och hotad art.

Vad kan vi då göra? Ska vi nå målet att få asknätfjärilen att öka från 2000 till 4000 exemplar så är markägarna oumbärliga. De flesta markägare är positiva till skötselåtgärder och många känner stolthet över att bidra till att vårda en ovanlig och hotad art. Sveaskog är en stor markägare inom asknätfjärilens utbredningsområde i Örebro län. Ett gott samarbete har utvecklats.

När miljöer som bedöms kunna bli boplats för asknätfjäril identifieras i ett område som anmälts för avverkning, träffas representanter från Sveaskog och länsstyrelsen i fält för att diskutera. Genom överenskommelser avgränsas det potentiella habitatet och länsstyrelsen får rätt att sköta områdena. När gran och tall tas ned når solen ask och olvon som sparats vid avverkningen.

Underverk finns på hemmaplan. Spana in en asknätfjäril i sommar.