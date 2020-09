Maria Ottossons två första tränarsegrar i år – här är allt från lördagskvällens Örebrotrav

Rubrikerna

Tummen upp: Maria Ottosson som visade upp sina hästar i ett bländande skick denna kväll. Digital Box vann trots dödens och var väldigt bra, fuxen travade 1.14,4 sista varvet och vann lätt tillsammans med Sofia Adolfsson. Rejält sista 750 meterna gick Maracaz som efter 1.15,5 sista 700 avlade maiden ihop med Micke Lindblom. Detta var Marias två första tränarsegrar i år, inga bluffvinster …

Årets första seger: Beartime vann V75 i december och var i princip skyldig att vinna ett breddlopp. Rutinerade Morgan Ivarsson tog inga fångar, hästen travade 1.12 sista 800 meterna och tog årets första seger utan att behöva bruka sig det minsta. Femåringen är fin och lär snart vara med i rätt lopp på lördagarna.

Tränare i fokus: Svante Båth vinner nästan med var tredje häst han startar med i Örebro i år, starka papper. Just för tillfället leder han tränarligan, denna kväll vann stallets Empty The Tanks knappt från ledningen. Hästen hade inte startat sedan april och stred till sig vinsten och svarade ärligt bra avslutande Call Me Fancy.

Bike gav effekt: Kom Leia är ingen häst som vinner på beställning. Man testade jänkarvagn på henne denna lördag och vilken effekt det gav! Stoet kämpade storstilat i spåren och svarade ärligt Yfront som fick en bättre resa. Detta var fjärde segern i hennes karriär, inget snack om att biken gjorde henne kaxigare…

Rejäl svepning: O'Hara Garbo tog karriärens andra seger och var löjligt överlägsen i V65-inledningen. Nathalie Blom kastade loss på sista långsidan, det räckte med 1.17,5 sista 700 meterna för att ta hem segern. Nästan åtta gånger var ett överodds och vi hade henne som tipsetta.

Fortsatta framgångar: Ambitiöse Andreas Lövdal har haft ett fint år som körsven, under lördagen tog han sin 15:e kuskseger. Emir Diamond vann lekande lätt från ledningen före hemmahästen Morricone. I och med det tog hästen sin första seger i karriären, trots att det bara gick 1.18,7 sista varvet vann fyraåringen hur lätt som helst så detta lopp höll ingen vidare standard.

Värt att notera: Lars Erixon tog en viktig pinne med Lovestory, hästen kontrade till sig segern från dödens och vann knappt via 1.16,5 sista varvet. Detta var hästens första seger, märkligt för det finns mycket i Love You-avkomman som tränas av Anders Göstasson. Detta var ”Kryssets” 995:e kuskseger, bara fem kvar till en riktig milstolpe i hans karriär.

Siffrorna

V65-fakta

Rätt rad: 8-8-5-5-7-7

6 rätt: 6 682 kronor.

5 rätt: 225 kr.

Omsättning: 1 818 067 kr.

Antal system: 45 834.

V4-fakta

Rätt rad: 5-5-7-7

4 rätt: 838 kr.

Omsättning: 675 277 kr.

Antal system: 13 130.

V3-fakta

Rätt rad: 7-1-10.

3 rätt: 9 437 kr.

Resultaten

Lopp 1: 1) 7.Starspangledeyes (Anna Liljedahl Svensson), 18,1 (7,77) 2) 6.Enjoy's X.Drive, 18,2 (3,34) 3) 2.Croquembouche, 19,5 (11,82) 4) 8.Dynamite Cookie, 19,5 (9,63) 5) 4.Fanny Band, 19,5 (6,06) 6) 1.Busnel, 20,7 (6,57) 7) 3.Mysterious Lady, 26,9 (4,09). Odds: 7,77. Plats: 2,25-1,72-2,82. Tvilling (6/7): 13,83. Trio (7-6-2): 191,96. Strukna: 5.

Lopp 2: 1) 5.Emir Diamond (Andreas Lövdal), 18,7 (1,81) 2) 3.Morricone, 19,3 (12,66) 3) 9.Gazelle de Viette, 19,4 (10,41) 4) 2.Listas Top Gun, 19,5 (48,53) 5) 4.Spira Cson, 19,6 (11,90) 6) 11.M.T.Pau Gasol, 19,7 (4,28) 7) 12.Jordan Star, 19,7 (40,95) 8) 10.Panzer Battalion, 20,1 (15,75) Opl: 7.Skogstösen Noabell, (75,95). Odds: 1,81. Plats: 1,33-2,65-1,97. Tvilling (3/5): 7,19. Trio (5-3-9): 39,36. Strukna: 1, 6.

Lopp 3: 1) 12.Maracaz (Micael Lindblom), 18,2 (10,99) 2) 11.Charles Wain, 18,3 (2,19) 3) 7.Callie Vingboons, 18,4 (11,02) 4) 3.Starchip S.S., 18,8 (17,55) 5) 13.Homer D., 18,8 (13,89) 6) 5.Royal T.C., 19,0 (4,91) 7) 10.Romeo Doc, 19,1 (34,26) 8) 4.Larry Laday, 19,5 (10,25) Opl: 2.Prins Gunvald M.M., (17,46) 8.Baron Vick, (110,35). Odds: 10,99. Plats: 2,61-1,36-3,15. Tvilling (11/12): 17,92. Trio (12-11-7): 387,67. Strukna: 1, 6.

Lopp 4: 1) 7.Lovestory (Lars Erixon), 17,0 (5,61) 2) 3.Kutafort, 17,0 (5,21) 3) 6.Broadway Frazer, 17,4 (3,12) 4) 10.Texas Laday, 17,6 (15,55) 5) 2.Nowagora, 17,6 (7,59) 6) 11.Esprit d'Inverne, 17,8 (32,24) 7) 9.Just like Julia, 17,9 (57,66) 8) 4.Cornell S.S., 18,0 (53,13) Opl: 13.High on Life, (33,28) 5.Dynamite Maxi, (14,75) 1.Daenerys Targaryen, (76,53) 14.Mr Synergia, (12,49) 8.Viktorias Secret, (106,69) 12.Svartsångs Missie, (42,60). Odds: 5,61. Plats: 2,30-1,98-1,45. Tvilling (3/7): 23,02. Trio (7-3-6): 116,01. Strukna: 15.

Lopp 5: 1) 8.O'Hara Garbo (Nathalie Blom), 17,5 (7,95) 2) 11.Ester Joy, 17,2 (12,56) 3) 5.Kronbruden T.J., 18,2 (28,38) 4) 7.Kelly Jovalley, 18,5 (31,91) 5) 6.Conrads Eva, 18,6 (7,56) 6) 3.Select Dream, 19,3 (1,97) 7) 2.B.B.S.Diamant, 19,4 (21,13) 8) 10.Diadora, 18,3 (22,23) Opl: 4.Adora, (15,91). Odds: 7,95. Plats: 2,60-2,76-5,05. Tvilling (8/11): 39,92. Trio (8-11-5): 678,67. Strukna: 9.

Lopp 6: 1) 8.Kom Leia (Svante Flodberg), 16,5 (4,90) 2) 2.Yfront, 16,5 (8,99) 3) 11.Incora Zon, 16,8 (3,85) 4) 10.Ivan, 16,8 (5,26) 5) 9.Vapour Trail, 16,8 (27,44) 6) 12.St No More War, 17,1 (19,78) 7) 6.Man of Peace, 17,7 (63,36) 8) 1.C.C.Dobilas, 17,8 (64,12) Opl: 13.Alfas Ice Man, (26,40) 3.Mellby Devil, (27,93) 7.Whega, (21,22) 5.Anne, (5,74). Odds: 4,90. Plats: 2,09-2,54-1,79. Tvilling (2/8): 21,66. Trio (8-2-11): 188,91. Strukna: 4.

Lopp 7: 1) 5.Piglet Pil (Markus Linryd), 17,0 (11,07) 2) 4.Raj's Red Magic, 18,2 (6,28) 3) 8.Optimus Prime, 17,5 (23,31) 4) 13.Forever Miracle, 16,8 (9,69) 5) 2.Enjoy's Corrida, 18,3 (35,39) 6) 11.Balto d'Huon, 17,1 (2,79) 7) 1.Fingersprint, 18,6 (37,88) 8) 12.Ron Jeremy, 17,3 (25,93) Opl: 7.Raja Piraya, (9,75) 10.Outlaw Pete, (55,50) 3.Hults Ingela, (5,95) 9.Vanessa Streamline, (192,21) 6.Jasmine Coger, (99,73) 14.Mellby Fantom, (36,88). Odds: 11,07. Plats: 3,00-2,04-7,02. Tvilling (4/5): 25,19. Trio (5-4-8): 1344,38. Strukna: -.

Lopp 8: 1) 5.Empty the Tanks (Zeb Jonasson), 15,8 (1,87) 2) 3.Call Me Fancy, 15,8 (10,94) 3) 4.Starlight M.L., 15,9 (22,33) 4) 10.Alo Girl, 15,9 (33,27) 5) 12.Vicadi, 16,3 (24,03) 6) 8.Gripen S.S., 16,4 (69,17) 7) 1.Divine League, 16,8 (5,71) 8) 2.Zelmer, 17,9 (78,80) Opl: 6.Argos Lane, (9,12) 7.Kålland, (125,05) 9.Enjoy's Jagger, (8,68). Odds: 1,87. Plats: 1,32-2,53-3,27. Tvilling (3/5): 10,55. Trio (5-3-4): 109,10. Strukna: 11.

Lopp 9: 1) 7.Digital Box (Sofia Adolfsson), 13,8 (8,92) 2) 1.Niklas M.J., 14,1 (2,80) 3) 11.U.B.Cool, 15,0 (11,23) 4) 5.Thunder Rick, 15,2 (10,83) 5) 10.Bear by the Day, 15,3 (67,48) 6) 9.So Bear, 15,7 (5,33) 7) 6.Tiramisu Doc, 15,7 (14,60) 8) 8.Vai Piano, 16,5 (56,51) Opl: 12.Load Relief, (17,14). Odds: 8,92. Plats: 2,71-1,61-3,45. Tvilling (1/7): 17,04. Trio (7-1-11): 333,66. Strukna: 2.

Lopp 10: 1) 7.Beartime (Morgan Ivarsson), 14,5 (1,35) 2) 10.Frisco Flame, 15,0 (12,75) 3) 6.Eskimo Brother, 15,1 (11,90) 4) 3.Maj Doll, 15,8 (23,52) 5) 1.En Rico, 16,4 (90,44) 6) 8.Canappealformore, 15,8 (100,01) 7) 4.Star Above O.P., 16,6 (61,35) 8) 5.Cessna S.S., 16,0 (167,55) 8) 14.Betel Am, 16,0 (74,13) Opl: 15.Lasken Palema, (73,78) 12.Global Newsletter, (94,72) 2.Cadillac Dimanche, (54,51) 13.Cosmo Light, (198,95). Odds: 1,35. Plats: 1,12-2,67-2,79. Tvilling (7/10): 6,88. Trio (7-10-6): 49,58. Strukna: -.

Lopp 11: 1) 1.Tothemoonandback (Svante Flodberg), 16,6 (8,88) 2) 2.Lidaz Katzner, 16,7 (5,53) 3) 10.Janssons Frestelse, 17,0 (4,64) 4) 3.Svartsångs Annie, 17,0 (42,12) 5) 7.Bear Beautiful, 17,2 (9,82) 6) 9.One Magic Neil, 17,4 (164,23) 7) 8.Cosmo Frazer, 17,5 (55,83) 8) 11.Realistic, 17,5 (37,15) Opl: 4.Disney, (15,43) 5.Motoyi Goj, (29,93) 12.Love in Vain, (3,25) 6.Nelli Madame, (11,44). Odds: 8,88. Plats: 2,45-2,02-1,98. Tvilling (1/2): 18,24. Trio (1-2-10): 239,02. Strukna: -.

Lopp 12: 1) 10.M.T.Kazina (Anders I Jonsson), 15,7 (51,97) 2) 9.Cilantro, 15,7 (6,41) 3) 5.Linnea Burge, 16,3 (6,09) 4) 1.Kornett T.J., 16,4 (38,43) 5) 11.Josef Palema, 16,6 (34,86) 6) 2.Episod, 16,8 (9,37) 7) 7.Manolito M.I., 16,9 (3,47) 8) 12.President Bubbel, 17,2 (50,25) Opl: 6.Gloria B.J., (9,45) 4.Yetsye, (51,59) 8.Jula du Cash, (24,55). Odds: 51,97. Plats: 8,62-2,43-1,95. Tvilling (9/10): 180,66. Trio (10-9-5): 3177,83. Strukna: -.