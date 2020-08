MARIA RIPENBERG: Ansvaret för Hjälmaren bör ligga hos en neutral instans

Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag sänkte åren 1878–1888 Hjälmaren med hela 1,8 meter för att skapa bättre odlingsförhållanden. På 1800-talet var det vanligt med detta förfarande. I slättlandskapet Uppland har hela 80 sjöar försvunnit av samma anledning de senaste 200 åren. Sannolikt skulle ett så pass omfattande ingrepp i vatten- och ekosystemen inte tillåtas i dag, då man i stället söker skapa nya våtmarker för vattenrening och biologisk mångfald. Därför vore det önskvärt med ett större politiskt och statligt ansvar för fortsatta ingrepp i stora betydelsefulla sjöars flöden.

Under våren och sommaren har Hjälmarens vattenförbund, HVF, tömt sjön på för mycket vatten.

Under våren och sommaren har, som NA rapporterat, Hjälmarens vattenförbund, HVF, som ansvarar för regleringen av vattennivån i sjön, tömt sjön på för mycket vatten. Effekterna är märkbara för alla som bor och verkar runt sjön. Under senaste mätningen låg vattennivån hela två decimeter under den räta linje som en vattendom säger att HVF ska följa under sommaren. "Redan i april passerade vi ner under den nivån där vi skulle ha legat den 20 maj. Där borde man redan då ha börjat ta höjd för att vi faktiskt skulle kunna nå rätt nivå", säger en självkritisk Anders Olsson, ordförande i tekniska nämnden, Örebro, och kommunens representant i HVF.

Men HVF har fortsatt att tömma Hjälmaren på för mycket vatten.

HVF:s hantering av vattenregleringen i Hjälmaren har anmälts till länsstyrelsen, och 10 juni kom myndigheten med ett föreläggande. Enligt Örebros representant i HVF ska de ha stängt luckorna och infört minimitappning 16 juni. Men HVF har fortsatt att tömma Hjälmaren på för mycket vatten. SMHI gjorde på länsstyrelsens uppdrag en oanmäld kontroll 23 juni. Vid det tillfället tappades sjön mer än dubbelt så mycket som länsstyrelsen beslutat. Nu kan HVF räkna med vite, och om länsstyrelsen misstänker miljöbrott upprättas en åtalsanmälan.

Så vad är det han egentligen säger? Kan politikerna i Vattenförbundet inte hålla emot övriga intressen?

I förlängningen behöver själv ansvaret prövas. Att politiker som Anders Olsson sitter i HVF:s styrelse tycks inte hjälpa stort. Olsson anser ju själv att regleringen inte har skötts rätt och att ett Vattenförbund inte har "musklerna för att reglera en så här stor sjö". Så vad är det han egentligen säger? Kan politikerna i Vattenförbundet inte hålla emot övriga intressen? Eller tycker han helt enkelt att staten bör förbarma sig över sjön? Hjälmarens vatten är inte, till skillnad mot de tre största sjöarna i Sverige, statligt utan kommunalt och privatägt.

När sjön nu är nere på lägsta tillåtna nivå bör man ställa frågan om det är lämpligt att kommersiella intressenter ska vara med och sköta regleringen.

HVF, som förutom av representanter från Örebro, Eskilstuna och Arboga kommuner består av lantbrukarorganisationen Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsjordar och kraftbolagsintressenter, tog över ansvaret 1991. Det var visserligen sju resor bättre än den tidigare ordningen, då bolaget som sänkt sjön – och representerade odlarnas intressen – ensamt hade ansvaret för vattenregleringen.

När sjön nu är nere på lägsta tillåtna nivå bör man ställa frågan om det är lämpligt att kommersiella intressenter ska vara med och sköta regleringen. Ansvaret för Sveriges fjärde största sjö förpliktar. Hjälmaren är en viktig vattenförsörjare för hundratusentals människor och inkomstkälla för professionella fiskare. Täcker HVF in alla dessa människors intressen?

Låt sommarens lågvattenmärke bli utgångspunkt för en ordning som gynnar alla.