MARIA RIPENBERG: Att välja husläkare är inte som att välja spahotell

Vårdcentralen hade sannolikt låtit en sjuksköterska göra en första bedömning – det spar resurser och ger läkartid för dem med större behov. Men för den digitala vårdgivaren är incitamentet det motsatta: om du slussas till läkare får de mer ersättning än om du pratar med en sjuksköterska.

Under 2020 ökade regionernas kostnader för digitala vårdbesök till nära en miljard kronor.

En doktor i fickan måste väl ändå avlasta vårdcentralerna? Det är en ogenomtänkt slutsats. Den privata digitala vården via appar har vuxit explosionsartat i Sverige de senaste fem åren. Under 2020 ökade regionernas kostnader för digitala vårdbesök till nära en miljard kronor. Hur kan det avlasta vården? En doktor i mobilen är extremt lättillgänglig, javisst, det är själva affärsidén. Men alla vet också att vi inte bör söka vård i onödan, då de gemensamma resurserna inte är outsinliga.

En annan fråga är om det över huvud taget går att ställa medicinska diagnoser digitalt. Tre allmänmedicinska specialister skrev på DN debatt (14/3) att det saknas vetenskapliga belägg för det. En läkare måste kunna både titta, känna, lyssna, lukta och ta prover för att ge rätt diagnos och medicin. Endast i enstaka fall kan nätläkare ställa vederhäftig infektionsdiagnos, skriver läkarna, ändå behandlar flertalet digitala vårdgivare exempelvis halsfluss med antibiotika trots tydliga rekommendationer att inte göra det.

Under första pandemihalvåret spenderade nätläkarföretaget Kry 100 miljoner kronor enbart på reklam.

Sedan är det den lilla detaljen likvärdighet och behov. Under första pandemihalvåret spenderade nätläkarföretaget Kry 100 miljoner kronor enbart på reklam. Det var mer än vad läkarvården på Stockholms samtliga äldreboenden fick kosta under samma period, skriver Maciej Zaremba i DN (21/3). Han pekar på samband och parallella skeenden. Just när pandemin bröt ut beslöt Region Stockholm att nya nätläkarmottagningar skulle få 50 procent högre ersättning än befintliga vårdcentraler. Samtidigt fick äldreboendena direktiv som begränsade vården av covidsjuka äldre.

Nätläkarföretaget Kry svarar Zaremba (DN 22/3): ”Med människans behov i centrum och digital teknik vill vi förändra hela vården i grunden och göra den mer attraktiv för både patienter och personal.”

Men att välja husläkare och spahotell kan aldrig bli samma sak. Om hela vården ska förändras i grunden är det en fråga för våra folkvalda och forskningen. Inte fria marknadsaktörer.

Örebro, till exempel, har sedan ett par år en offentligt driven digital primärvårdsmottagning med läkare, psykologer, kuratorer och tobaksavvänjare.

Därför är det befriande att det nu mullrar bland regionpolitiker i landet. Den blågröna majoriteten i Västra Götalandsregionen gick förra månaden i bräschen; prognosen pekar mot 150 miljoner kronor för digitala utomlänsbesök i år och 200 miljoner för 2022. Regionerna vill investera i de egna vårdcentralerna, och pengarna som nu rinner iväg till nätläkarbolagen skulle göra stor skillnad. Dessutom satsar regionerna på egen digital vård – som komplement. Örebro, till exempel, har sedan ett par år en offentligt driven digital primärvårdsmottagning med läkare, psykologer, kuratorer och tobaksavvänjare.

Sjukvården i Sverige ska enligt lag ges utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. De tre allmänspecialisterna i DN undrar hur nätläkarföretagen i full skala kunde få starta en oprövad medicinsk insats som saknade stöd i svensk lag.

Tanken var god, men nu är det hög tid att utvärdera om det blev så idealiskt som det var tänkt.

Nu återstår att se vad som är juridiskt möjligt att förändra. Alliansregeringen skapade en lagstadgad etableringsfrihet (inom vissa kriterier) för vårdcentraler och patientlagen ger dig rätt att vända dig till vilken vårdcentral du vill i hela landet. Tanken var god, men nu är det hög tid att utvärdera om det blev så idealiskt som det var tänkt.