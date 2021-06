MARIA RIPENBERG: Det är ytterhögern som hotar folkmusiken

I dag är det midsommarafton och folkmusik hör till. Men folktonen är stark även på de svenska scenerna. På yttersta högerkanten ljugs dock friskt om att folkkulturen är hotad – den politiseras som slagträ i ett förment kulturkrig. Det är raka motsatsen till att värna svensk kultur.

De som på allvar påstår att folkkulturen är hotad och marginaliserad måtte ha selektiv syn och hörsel. Påstår man därtill att den är "förlöjligad av vänstern" avslöjar man inte bara att det finns en agenda att använda musiken för politiska syften – man far också med direkt osanning. Men mer om detta längre fram i texten.

Själv hade jag folktonsklingande Bröllopet på Ulfåsa av August Söderman som ingångsmarsch i kyrkan när jag gifte mig – exakt 39 år sedan idag. Oskar Lindbergs Gammal Fäbodpsalm förknippar jag med begravningar av flera nära och kära. Är jag unik? Nej, den svenska folkmusiken har sin givna plats vid livets högtider och fester. Liksom många andra musikstilar, förstås.

På många håll Sverige sjuder av aktivitet kring folkdansringar, spelmansstämmor och folkmusikfestivaler.

I dag uppträder spelmän och folkdanslag vid midsommarstängerna i Ljusnarsberg, Kumla, Lindesberg, Örebro, Askersund med flera platser. Men folkmusiken är inte bara reserverad för högtid och fest. Snart kommer den att höras från Allsång på Skansen och mängder av kulturevenemang runt om i landet. På många håll Sverige sjuder av aktivitet kring folkdansringar, spelmansstämmor och folkmusikfestivaler. Bland Sveriges skickliga riksspelmän på allt från Härjedalspipa till uppländsk nyckelharpa finns flera från Närke, som Ulf Karlsson med svensk säckpipa.

Sedan har vi alla de högt uppskattade artisterna med folkmusik som inriktning. Ale Möller. Lena Willemark. Systerpolskan. Väsen. Sofia Karlsson. Kalle Moraeus och Orsa spelmanslag, kanske med Benny Anderssons orkester. Dragspelaren Bengan Jansson. Alla drar de jättepublik där de uppträder.

Åsa Jinder och Olof Johansson är riksspelmän som bidragit till nyckelharpans popularitet. Och vi är många som minns musiker som fört folkmusiken till nya höjder: Merit Hemmingson, Jan Johansson, Georg Riedel. Här vill jag även nämna Monica Zetterlund – av Tage Danielsson kallad ett "lingonris i ett cocktailglas" med sin folkloristiska jazzfusion. Som vispoet verkade Allan Edwall i folkmusikens anda. Här tar den svenska visskatten vid och jag måste hejda mig, den är ju gigantisk – och fantastisk.

Folkmusiken i Sverige är alltså stark, levande och populär.

Folkmusiken i Sverige är alltså stark, levande och populär. Möjligen finns en musikform som är ännu populärare och än mer "svensk": dansband. Dansbandsorkestrars album brukar vara de riktiga storsäljarna och kan slå internationella artister på topplistorna.

Om någon nu invänder att dansbanden har vissa amerikanska rottrådar vill jag påminna: polskan kom från Polen, schottisen från Skottland... Kultur är alltid en smältdegel!

Nu pågår tydliga initiativ på yttersta högerkanten som vill göra svensk folkkultur till sin "baby" och ett politiskt slagträ för en nationalistisk agenda. Som Po Tidholm skriver (DN 16/6) använder den nyetablerade Svenska kulturstiftelsen en påstådd marginalisering av svensk folkkultur som ett exempel på hela den svenska kulturens utarmning och snara död. Premissen är en rasistisk konspirationsteori kring ett akut hot mot svensk demografi.

Han varnar: “... det verkliga problemet är folkutbytet. Vi svenskar håller på att göra oss till flyktingar i vårt eget land.

I en artikel med rubriken "Jag vill att de åker hem" förordar Svenska kulturstiftelsens ordförande Richard Sörman återvandring av invandrare (Det goda samhället 3/6). Han varnar: "... det verkliga problemet är folkutbytet. Vi svenskar håller på att göra oss till flyktingar i vårt eget land. Jag accepterar det inte. Jag kommer aldrig acceptera det. Aldrig. Ett återvandringsprojekt är oundvikligt."

Som stöd för denna uppmaning till etnisk rensning i Sverige syftar han på ett kvällsbesök vid en badsjö utanför Uppsala där "alla" på badplatsen var invandrare: "de flesta verkade vara araber". Deras brott? De spelade musik, "skoningslöst", rakt ut i den väna svenska naturen! För att understryka bilden av ett hot hävdar Sörman att svenskarna "flytt fältet" – vilket de underförstått alltså inte skulle ha gjort om de som hade picknick varit blonda. Återstår som förklaring: en patologisk främlingsrädsla.

Ett år efter Utöya publicerade Fayes landsman Renaud Camus boken 'Det stora utbytet', kring vars konspirationsteori de identitära sedan samlats.

Låt oss ta ett steg åt sidan. Den franske författaren Guillaume Faye föreläste 2015 i Stockholm på en konferens kallad Identitär idé. Faye blev en av nyfascismens viktigaste tänkare och guru åt en rörelse där föreställningen om den hotade europeiska identiteten kommit att få närmast mytiska proportioner (Expo 15/3 2019). Identitärerna tog vid när terroristen Breivik gjort counterjihadismen alltför brännbar. Ett år efter Utöya publicerade Fayes landsman Renaud Camus boken "Det stora utbytet", kring vars konspirationsteori de identitära sedan samlats.

Enligt myten har "makthavarna" satt igång "det stora utbytet" genom invandring, som gör att Europa "koloniseras" och "islamiseras". Camus svar är etnisk rensning, alltså återvandring av icke-européer.

När Sverigedemokrater hävdar att svenskarna snart är 'i minoritet' i Sverige är utgångspunkten alltså rasbiologisk, eftersom fler svenska medborgare rimligtvis leder till att svenskarna blir fler.

Myten om ett pågående befolkningsutbyte av en akut hotad vit ras går enligt Expo att hitta i mer eller mindre alla rasideologiska och fascistiska miljöer. Och den är därtill urgammal. I svenska läroböcker från början av förra seklet kan man läsa om "främmande folkhorder" som "vältrat fram över den europeiska kontinenten" och "åstadkommit en blandning av folkslag och folktyper". När Sverigedemokrater hävdar att svenskarna snart är "i minoritet" i Sverige är utgångspunkten alltså rasbiologisk, eftersom fler svenska medborgare rimligtvis leder till att svenskarna blir fler.

Det är den här bakgrunden vi bör ha när vi försöker förstå vad Svenska kulturstiftelsen är och vill åstadkomma. När spelmannen Thomas von Wachenfeldt 6 juni i år tog emot Svenska kulturstiftelsens Nationaldagspris, och firades i SD-kanalen "Riks", legitimerade han den förment politiskt obundna (!) stiftelsen, som i själva verket finansieras av Insamlingsstiftelsen för svensk konservatism, ISK, vilken också bekostar SD-ideologens Mattias Karlssons tankesmedja Oikos. Av von Wachenfeldts svar till Po Tidholm i hela.hälsingland.se framgår att han inte förstått eller tagit reda på stiftelsens högerextrema agenda. Folkmusiken kidnappas i syfte att användas som tillhygge.

Det är bara ett annat sätt att formulera folkutbytesteorin som jag hittills inte hört någon annan i Liberalerna omfamna.

Liberalerna må ha förvirrat honom här - och det kan man verkligen förstå i så fall. Richard Sörman är nämligen inte ensam i projektet. I Svenska kulturstiftelsens lanseringsvideo intervjuas han av stiftelsens medgrundare och vice ordförande Paula Ternström, ersättare för Liberalerna i fullmäktige och kulturnämnd i Region Stockholm. 9.30 minuter in i videon säger hon: “Jag tänker att om 50 år, då är vi antagligen i minoritet och då kanske det är så att den svenska kulturen försvinner.” Det är bara ett annat sätt att formulera folkutbytesteorin som jag hittills inte hört någon annan i Liberalerna omfamna. Inte heller brukar liberaler uttala sig negativt om globalisering, så som Ternström gör. Ungefär som rasbiologerna från förra sekelskiftet skapade myten om det svenska folklynnet slår hon fast teser om svenskarnas "inre liv, vårt svenska psyke, vårt sinnelag".

Svenska kulturstiftelsen är helt klart ett identitetspolitiskt projekt.

Både Ternström och Sörman fokuserar hårt på identitet; Svenska kulturstiftelsen är helt klart ett identitetspolitiskt projekt. (Det är förstås stor ironi att de vandrar omkring i vallonbruket Lövstabruk, uppbyggt och förvaltat av invandrare, som fond för detta svenskaste svenska.)

Nåväl, mer behöver inte ordas om detta. Ni fattar. Och nu var det om folkmusiken det skulle handla.

I slutet på 1970-talet fanns Musikforum i Uppsala, där man kunde lära sig dansa schottis, snoa, polska med flera folkdanser. Tonerna av spelmansmusiken hördes långt ut på gatan. Den vanliga klädseln bland dem som besökte lokalen var dock inte knätofs utan näbbstövlar, jeans, träskor och palestinasjal. Musikforum var nämligen ett "vänsterställe", där man värnande "folkets" musik som en reaktion mot allt amerikanskt och kommersiellt. Dåtidens politiska ytterkantsprojekt ville också ha folkmusiken som sitt verktyg.

Det var således en skäggig man med rutig flanellskjorta och träskor som lärde mig dansa den härliga Bodapolskan. Fast det visade sig att han inte ens var vänster – kärleken till musiken var överordnad de politiska bevekelsegrunderna, och dåtidens progressiva ungdom gjorde stora och viktiga insatser för att utveckla och sprida svensk folkmusik och -dans.

Under gröna vågen fick den folkliga kulturen representera romantiken i landsbygdslivet hos både vänstergrupper och centerpartister. Ändå sprider den svenska extremhögern nu myter om att vänstern, "kulturmarxisterna", förstört, marginaliserat, till och med hånat svensk folkkultur och -musik. Man baxnar.

Att alla som bär folkdräkt och utövar folklig kultur är konservativa nationalister är också nonsens, om nu någon ens tror det.

Att alla som bär folkdräkt och utövar folklig kultur är konservativa nationalister är också nonsens, om nu någon ens tror det. "Anta inte att de ni ser som dansar eller spelar instrument i folkdräkt under midsommar är sverigedemokrater och emot globalisering. Jag är djupt rotad i subkulturen svensk folkmusik där rörelsen för öppenhet och mångfald är STARK," skriver riksspelmannen Magdalena Eriksson i ett öppet inlägg på Facebook (13/6). Hon avslutar: "Den 'svenska' folkmusiken och dansen har ingen nationsgräns. Den har kopplingar med Polen, Skottland, Norge, Finland, Ryssland, Ukraina, Rumänien, Frankrike, Syrien... you name it."

Folkkulturen är hotad, säger Svenska kulturstiftelsen. Ja, NU ja.

Folkkulturen är hotad, säger Svenska kulturstiftelsen. Ja, NU ja. För "den svenska identitetens" självutnämnda riddare vill den uppenbarligen inte väl.