MARIA RIPENBERG: Det finns inga klara vetenskapliga svar om munskydd

I maj kom resultatet av en finsk utredning som slog fast att nyttan med att bära munskydden var minimal. Rapporten var både en genomgång av vetenskaplig litteratur och en granskning av hur andra länder gjort.

– Vår slutsats är att enklare munskydd utanför hemmet och utanför sjukvården verkar ha en liten eller obefintlig effekt på spridningen av övre luftvägsinfektioner, sade Marjukka Mäkelä, professor i allmänmedicin och ansvarig för utredningen till DN (13/6).

Nu hette det att WHO uppmanade världens regeringar att uppmuntra allmänheten att bära munskydd 'där smittspridning är utbredd och fysisk distansering är svår'.

Under hela våren hade FN:s hälsoorgan WHO sagt att friska inte behövde bära munskydd. Om man inte var frisk skulle man ju inte gå ut alls. Men bara en vecka efter den finska rapporten svängde WHO. Nu hette det att WHO uppmanade världens regeringar att uppmuntra allmänheten att bära munskydd "där smittspridning är utbredd och fysisk distansering är svår". Alltså i kollektivtrafik och trånga folkmassor – men inte i vanliga butiker.

Uppmaningen sammanföll med en artikel i den medicinska tidskriften The Lancet, som sammanställt 172 studier kring COVID-19, SARS, and MERS. Huvudbudskapet var att fysiskt avstånd på en meter verkar ge en stor minskning av infektionsrisken, och att två meter var ännu bättre. Uppgifter ansågs också tyda på att munskydd skyddar mot infektion samt att ögonskydd skulle kunna ge ytterligare skydd. Men ingen av dessa åtgärder ger ett fullständigt skydd mot infektion, och "deras optimala roll kan behöva riskbedömning och fler överväganden beroende på sammanhang".

Alltjämt verkar det omöjligt att slå fast att nyttan av munskydd i största allmänhet på offentlig plats har ett starkt vetenskapligt stöd.

Avstånd räcker alltså långt. Så när behövs munskydd? Måste man då ha visir, för att vara säker? Några klara svar ges inte.

Sammanställningen i The Lancet baseras främst på observationsstudier, skriver Amina Manzoor i DN. Sådana kan inte slå fast om munskydden faktiskt lett till minskad smittspridning. Den finska utredningen, däremot, utgick från studier där människor i allmänheten slumpats till att antingen ha munskydd eller inte – och översiktsstudier, där flera studier vägts samman. Sådana har hög evidens och är mer tillförlitliga.

Under sommaren har alltfler länder hörsammat WHO:s uppmaning. Eller har de verkligen? WHO ville ju att regeringarna skulle uppmuntra till att bära munskydd vid trängsel, men vad vi nu ser är en värld full av tvång att bära munskydd överallt på offentliga platser – gator, butiker och restauranger – bland annat större delen av Europa. Erik de la Reguera rapporterar i DN (23/7) från Frankrike om att många bär munskyddet "runt halsen"; en dam tog av det när hon skulle hosta. Hur munskyddstvånget på restaurang hanteras är givet: gästen tar av det.

Och även om Sverige avviker rejält i dödstalen är utvecklingen just nu mycket positiv. Utan munskydd.

Kostnaden är en annan aspekt. Munskydd måste bytas var åttonde timme vilket också blir en penningfråga för en familj.

Bland de få länder som avviker från munskyddstvång eller -rekommendationer finns de nordiska och Nya Zeeland. Av dessa har alla utom Sverige lågt antal smittade och döda i covid-19 hittills; på Nya Zeeland 22 avlidit. Och även om Sverige avviker rejält i dödstalen är utvecklingen just nu mycket positiv. Utan munskydd.