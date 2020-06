MARIA RIPENBERG: Efter George Floyds död – rasismen mot svarta i USA har historiska rötter – precis som i Sverige

Jag glömmer aldrig den ljumma kvällen i Washington D. C., samma dag som Barack Obama valts till USA:s president. Jag vandrade runt i centrala kvarter som främst bebos av afroamerikaner. Alla bilar tutade, människor sjöng, jublade och dansade: en svart presidentfamilj skulle flytta in i Vita huset, byggt av förslavade afrikaner! De flesta av oss trodde nog att detta var ett paradigmskifte, början på en bättre tid, en mer jämlik värld.

Fallet blev desto hårdare när Donald Trump segrade i presidentvalet 2016. Den natten föll metervis med snö och Stockholm var djupfryst när jag anlände till en konferens, där alla satt och stirrade hålögt framför sig: Vad var det som hände?

Historiens rötter är djupa och allt kan, som medborgarrättsledaren Martin Luther King sade, spåras tillbaka till slaveriet.

Det var vad man kallar en backlash. Och så har det alltid varit – inte minst i afroamerikaners kamp mot rasism och för jämlikhet. Historiens rötter är djupa och allt kan, som medborgarrättsledaren Martin Luther King sade, spåras tillbaka till slaveriet. Det gäller för USA - och Sverige.

Slaveriet på svensk mark förbjöds först 1847, då de sista 523 förslavade afrikanerna köptes fria med hjälp av skattemedel; ägarna kompenserades för förlust av egendom. Det är svårt att avgöra när slavhandeln under svensk flagg upphörde; den svenska kolonin Sankt Barthélemy utvecklades mer och mer till en smuggelö. Vi vet att briggen Felicité från franska Nantes köpte 250 afrikaner i Calabar, varav de 227 överlevande omlastades i Gustavia 1829 – öns enda stad och Sveriges femte i storleksordning. Öns myndigheter ansåg att det svenska förbudet mot slavhandel inte gällde den inomkaribiska.

Sverige kunde tjäna pengar på slavhandel när alltfler nationer förbjöd den.

Det var en besvikelse för Gustav III att Sankt Barthélemy inte lämpade sig för plantageodling, men ön fungerade desto bättre som frihamn. Sverige kunde tjäna pengar på slavhandel när alltfler nationer förbjöd den.

En egen koloni var något som Sverige traktat efter i hundra år, sedan man förlorat Nya Sverige i Amerika och alla besittningarna på Guineakusten i nuvarande Ghana. Där hade Svenska Afrikakompaniet grundats av industrimagnaten Louis de Geer, som startade slavhandel på 1640-talet med entusiastiskt stöd av drottning Kristina.

Den grova misshandeln av slavar på svensk mark var lika omfattande och brutal som i övriga Västindien.

En av de myter som ofta hörs var att slavarna på Sankt Barthélemy ”behandlades humant av svenskarna”. Historikern Fredrik Thomasson i Uppsala har gått igenom tusentals domstolsprotokoll från Sankt Barthélemy och konstaterar att den grova misshandeln av slavar på svensk mark var lika omfattande och brutal som i övriga Västindien. Svarta invånare – slavar såväl som fria – lydde under särskilda lagar, Code Noir. De förslavade piskades, sattes i järn, torterades och dödades. Familjer splittrades, spädbarn såldes separat. Detta var ingen ljusskygg verksamhet, men kritiska röster hördes aldrig i Sverige.

När vi i dag konstaterar att afrofobi är kraftigt överrepresenterad som hatbrott i Sverige, och rapport efter rapport visar att afrosvenskar diskrimineras inom samhällets alla områden, borde vi begrunda detta mörka arv. Dessvärre har den delen av historien placerats i marginalen. Det gäller även kolonisationen av Afrika – i Kongostaten deltog minst 600 svenskar i Leopold II:s "civilisations- och handelsprojekt" som innebar mord på tio miljoner invånare – samt human zoos och etnoshower på svensk mark.

Slaveriet i USA var förstås betydligt mer omfattande än det svenska, ledde till inbördeskrig och följdes av andra former av förtryck, avhumanisering och sanktionerat våld.

Precis som britterna hittade amerikaner på hinder som omöjliggjorde emancipation och jämlikhet.

Precis som britterna hittade amerikaner på hinder som omöjliggjorde emancipation och jämlikhet. När britterna avskaffade slaveriet (nästan tio år före Sverige) inrättades ett ”lärlingssystem”, enligt vilket frigivna slavar skulle fortsätta att jobba i sju år under ungefär samma villkor som tidigare. I USA hade de svarta under kriget lovats en jordlott – precis som vita amerikaner redan fått genom en officiell deal. Men löftet drogs tillbaka, eller så nekades svarta att äga mark eftersom de ofta saknade personbevis. I stället fick de hyra en bit land, share-cropping, som betalades med skörd. Systemet återförslavade i praktiken människor som blev satta i djup skuld.

Att arbetslösheten blev skyhög bland afroamerikaner utnyttjades i Södern genom convict leasing. Systemet rundade konstitutionens 13:e tillägg från 1865, som förbjöd slavjobb "utom som straff för brott". Man grep och dömde svarta män för små eller påhittade förseelser – de som var ”mellan jobb” togs för lösdriveri – och hyrde ut dem för farliga arbeten främst i kolgruvorna. Det var en lönsam slavhandel. 1898 kom 73 procent av delstaten Alabamas totala årsintäkter från convict leasing.

Svarta fick inte ens se vita i ögonen, och när de mötte en vit person på gatan skulle de kliva ned i rännstenen.

Sydstaternas ”svarta lagar” fråntog befriade före detta slavar konstitutionella rättigheter som vita invånare hade. De fick inte rösta, bära vapen eller gå i vanlig skola samt nekades likhet inför lagen. Jim Crow-lagarna, som fanns 1876 till 1965, säkerställde segregationen mellan vit och svart befolkning. Allt var uppdelat, ja, det fanns till och med idéer om att bygga skilda städer för vita och svarta. ”Jämlika men separata” lydde den cyniska principen. Så var det förstås inte. Svarta fick inte ens se vita i ögonen, och när de mötte en vit person på gatan skulle de kliva ned i rännstenen. Och bara en dryg promille av männen i den svarta befolkningen stod upptagna i röstlängden.

De cirka 4 000 lynchningarna av afroamerikaner 1877-1950 skedde ofta ostraffat och betraktades som ett nöje.

De cirka 4 000 lynchningarna av afroamerikaner 1877-1950 skedde ofta ostraffat och betraktades som ett nöje. Vykort från Sydstaterna med glada hälsningar visar vita vuxna och barn skrattande under hängande döda kroppar.

Medborgarrättsrörelsens mediala genombrott skedde när Rosa Parks 1955 vägrade resa sig för en vit man på bussen. I Washington D. C. 1963 höll Martin Luther King sitt berömda tal, "I have a dream" inför 250 000 amerikaner. Fem år senare blev han mördad, liksom flera andra aktivister. Medgar Evers var sedan länge jagad av Ku Klux Klan. Jimmie Lee Jackson sköts av polis på ett kafé i samband med marschen från Selma till Montgomery 1965, då kravallpolis gick till brutal attack mot fredliga demonstranter (sic!). James Meredith sköts av en vit man under "Marschen mot rädsla" 1966, men överlevde och lever än.

Medborgarrättsrörelsen gjorde slut på raslagarna men inte rasismen.

Medborgarrättsrörelsen gjorde slut på raslagarna men inte på rasismen. Att hindra svarta från att rösta löper som en tjock röd tråd från 1865. Som Ola Larsmo skriver (DN 4/6) upphävde Högsta domstolens konservativa majoritet 2013 delar av 1965 års Voting rights act. I dag kan delstater åter ändra valkretsar så att afroamerikaners röster blir mindre värda.

Allt går igen. "Vi revolterar helt enkelt för att vi av så många anledningar inte längre kan andas." Så skrev den kände franske filosofen Franz Fanon (1925-1961). "Jag kan inte andas", blev de sista ord som hördes från George Floyd, Minneapolis 2020, liksom från Eric Garner, New York 2014. Båda kvävdes till döds av polis. Listan på liknande händelser kan göras alldeles för lång. Jag kan inte låta bli att associera till domstolsprotokollen från den svenska kolonin, där svarta alltid dömdes som skyldiga, även om vittnen och bevis talade till deras fördel. Allt bottnade i en rädsla för att svarta skulle förnimma minsta antydan till jämlikhet och bli "uppstudsiga". Den vita överhögheten fick aldrig vackla.

Även i Sverige normaliseras rasistiska fördomar och stereotyper alltmer.

Polisbrutalitet och vit makt-attentat mot svarta i USA går oändligt mycket längre tillbaka än 2010-talet, även om en president som uppmuntrar högerextremister knappast främjar utvecklingen. Häromåret visade amerikanska medier bilder på en handfängslad afroamerikan som leddes i rep genom en stad i Texas av två vita poliser till häst. Många rasade över konnotationerna, polisen slätade över.

Även i Sverige normaliseras rasistiska fördomar och stereotyper alltmer. Det är ovärdigt en demokrati. Det skadar människor. Om vi lär oss mer om vår historia blir det lättare att rycka upp rasismen med rötterna.

Fotnot: Maria Ripenberg har skrivit boken "Historiens vita fläckar", som bland annat handlar om slavhandel under svensk flagg.