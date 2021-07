MARIA RIPENBERG: Idrottsrasismen är alltför utbredd även i Sverige

EM-final i fotboll. Två unga brittiska spelare, Jadon Sancho och Bukayo Saka, får uppdraget att lägga straffar mot Italiens målvakt Gianluigi Donnarumma. Ett nervigt hedersuppdrag under enorm press. De missade, Italien vann. Sådana är spelets regler. Men hemma i Storbritannien vaknade rasisttrollen, som inte har mer vett än att skylla EM-förlusten på straffläggarnas hudfärg.

Rasismen fortplantas in i framtiden och fortsätter skada människor.

”Det engelska laget förtjänar att bli hyllade som hjältar, inte bli rasistiskt attackerade på sociala medier”, twittrade Storbritanniens premiärminister Boris Johnson, och Londonpolisen inleder nu en brottsutredning. So far, so good. Men betydligt mer behöver göras. Precis som ledarskribenten Naod Habtemichael skriver i DN handlar det även om miljontals barn som ser upp till, och ser sig själva i, fotbollsstjärnorna. En ung, uppkopplad generation läser vedervärdiga kommentarer om hur Saka borde ”åka hem till sitt land”. Rasismen fortplantas in i framtiden och fortsätter skada människor.

Att vara icke-vit spelare innebär att ofta kastas mellan att vara hyllad om det går bra och hatad vid minsta miss. Den pressen är omänsklig. Säkert har även Jamaicafödda stjärnan Raheem Stirling fått erfara detta. Och Thierry Henry, med rötterna i Västindien, med med sina 51 landslagsmål den bästa målskytten i det franska landslagets historia.

Fotbollslegenden Lilian Thuram grundade en stiftelse för att utbilda barn och unga mot rasism.

Guadeloupfödde, franska fotbollslegenden Lilian Thuram, världsmästare och proffs i lag som Barcelona, Parma, Juventus, berättar om rasismen i fotbollen. Efter fotbollskarriären grundade han en stiftelse för att utbilda barn och unga mot rasism. Han har föreläst i Sverige åtskilliga gånger och blev härom året hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Svenska idrottare går naturligtvis inte fria från fenomenet. Landslagsspelaren Alexander Isak utsatts för rasistiska glåpord under en EM-kvalmatch i Rumänien 2019. De rumänska fotbollsförbundet friades slappt i Uefa-utredning, trots bevis.

Listan över rasism även inom svensk idrott är beklämmande. I SVT:s Blågula hjältar berättade diskuskastaren Vanessa Kamga om det rasistiska påhoppet under Finnkampen 2019. "Äckligt, du är INTE svensk! DU ÄR INTE SVENSK!" skriker han så spottet flyger”, skrev Kamga på Instagram.

Loui Sand med över hundra landskamper i svenska handbollslandslaget sa att "jag kommer aldrig bli sedd som svensk här". Jamina Roberts är en av Sveriges främsta handbollsspelare. "Även om inte folk står och heilar på gatan finns det en rasism. Vi måste inse det. Vi kan inte lägga locket på," säger hon.

Många vittnade om hur de blivit kallade n-ordet av både ledare, tränare och supportrar.

När Expressen Sport 2020 lyfte på locket till svensk idrottsrasism öppnades en avgrund. Många vittnade om hur de blivit kallade n-ordet av både ledare, tränare och supportrar.

Ofta får fotbollsspelare som utsätts för apljud och kastade bananer frågan om vad de tycker behöver göras, men det är att lägga över skulden på offren. Ett tungt ansvar vilar på de internationella fotbolls- och idrottsförbunden, men ansvar måste också läggas på supportrar och nättroll, vilket nu lyckligtvis sker i England.