MARIA RIPENBERG: Kriget mot terrorismen blev till ett nederlag i Irak

Terrorattackerna mot USA för 20 år sedan var grymma, skoningslösa dåd som urskillningslöst drabbade tusentals oskyldiga civila genom utstuderade, spektakulära våldsaktioner. Alla skulle känna skräcken i hjärtat. Det är syftet med terror.

Efter att talibanerna tagit över regeringsmakten i där 1996 hade de tillåtit terrornätverket al-Qaida etablera sin huvudbas där.

Självklart ville USA gå till botten med de skyldiga. Blicken riktades mot Afghanistan. Efter att talibanerna tagit över regeringsmakten 1996 hade de tillåtit terrornätverket al-Qaida etablera sin huvudbas där. Dess ledare, Usama bin Laden, var född i Saudiarabien i en av världens rikaste familjer med starka band till USA.

Efter 11 september 2001 krävde USA att bin Laden skulle utlämnas från Afghanistan, annars skulle USA angripa landet militärt. Talibanerna ignorerade kravet och en knapp månad senare började USA, uppbackat av en rad länder, att bomba Afghanistan. Även afghanska rebellgrupper hjälpte till att störta talibanregimen.

Det var dock inte i Afghanistan som bin Laden 2011 dödades av amerikanska soldater, utan i Pakistan. Icke desto mindre var invasionen av landet med al-Qaidas huvudsäte berättigad. Så långt var kriget mot terrorismen begripligt.

Men två år senare begicks fatala misstag som istället skulle komma att kraftigt öka osäkerheten i världen och leda till många terrordåd och -hot. Det senare drabbade NA i Örebro hårt.

När NA:s tidigare chefredaktör Ulf Johansson 2007 lät publicera konstnären Lars Vilks teckning, föreställande profeten Mohammed som rondellhund, blev både Johansson och Vilks dödshotade, med stora prissummor på sina huvuden. Avsändare var den ”den islamiska staten i Irak” – en organisation som uppstått som en direkt konsekvens av Irakkriget.

När Säpo i oktober 2011 höjde Sveriges terrorberedskap uppgav SVT:s Rapport att den viktigaste anledningen var hot mot just NA.

Den 20 mars 2003 gick USA in i Irak under felaktiga premisser – en jakt på massförstörelsevapen som redan förstörts av FN. Kriget slog sönder allt i landet utan att någon freds- och uppbyggnadsplan fanns. Hundratusen civila miste livet. Den flagranta ignoransen kring landets samhälls- och maktstrukturer ledde till framväxten av Islamiska staten, IS.

Trots att medlemskap i Baathpartiet var obligatoriskt lät USA på ett bräde avskeda 500 000 statsanställda, inklusive läkare, sjuksköterskor, lärare. I Baathpartiet tillhörde många sunniminoriteten som varit favoriserad av Iraks president Saddam Hussein. Den nya shiamuslimskledda regeringen kom att diskriminera sunnimuslimerna, stödd av både USA och Iran. Detta, tillsammans med den västliga ockupationen, lade grunden för framväxten av IS.

President George Bushs "kriget mot terrorismen" födde alltså genom Irakkriget en ny, extrem sekt med målet att skapa ett växande kalifat. Och rekryteringen av IS-soldater skedde bland annat i Örebro.

I mitten på 2010-talet kallades Örebro av Säpo för den "fjärde staden": efter Stockholm, Göteborg och Malmö var Örebro den stad varifrån flest personer rest för att strida för IS. Hösten 2013 rapporterade NA om krigsresor till Syrien, och i början av 2015 kom rapporter om stupade unga män, hemmahörande i Örebro.

Samma år dödshotades kommunalrådet i Örebro Rasmus Persson (C) sedan han uttalat sig i SVT om hur kommunen borde arbeta med förebyggande insatser mot radikalisering. Detta år anhölls också en 45-åring man misstänkt för rekrytering till terrorism i Örebro.

2019 dömde Örebro tingsrätt en man till ett år och tre månaders fängelse för krigsförbrytelser, då han stred för IS i norra Irak.

Listan på terrorhot och -dåd som direkt eller indirekt följd av Irakkriget är blodig och smärtsamt lång. Bombdåden i London 2005 tog 56 liv. I Madrid 2004 dödades 191. Paris 2015: 130 döda. Bryssel 2016: över 30 döda. Stockholm: fem döda. Överallt sammantaget också tusentals skadade och lemlästade.

Tyvärr är talibanregimen nu tillbaka efter att USA lämnat landet. Vilket innebär att al-Qaida och IS får nytt spelrum för sin globala jihad.