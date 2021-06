MARIA RIPENBERG: L rappar och sjappar medan blåklinten slokar

Liberalernas rötter sträcker sig till de föregångare som för ungefär 100 år sedan regerade Sverige ensamt eller i samarbete med Socialdemokraterna, och som var helt avgörande för demokratins framväxt i Sverige.

Det var med en liberal statsminister, Nils Edén, som Sverige fick ett parlamentariskt styrelseskick. Edén drev sedan igenom allmän och lika rösträtt, även för kvinnor.

Under 1940-50-talet nådde Folkpartiet stora framgångar under ledning av socialliberalen Bertil Ohlin, som sedermera fick Nobelpriset i ekonomi. Efter rekordresultatet i valet 1952 med 24,4 procent låg opinionssiffrorna kvar strax under 20 procent ända till 1970-talet.

Nu, 2021, plockar vi bort en nolla. I senaste DN/Ipsos-mätningen fick Liberalerna 2 procent, en halv procentenhet ner sedan maj.

I en ledarkrönika i NA (3/6) skrev jag att 2,5 procent inte bara var lägsta väljarstödet någonsin i SCB:s mätserie. Det är också det sämsta efter Ny Demokratis 2,3 i maj 1994.

(O)lustigt nog var det Ny Demokrati och deras "Drag under galoscherna"-video, "Häng med, häng med", som mina associationer direkt gick till när jag såg Örebropolitikernas sommarvideo. Den sortens försök till desperat publikfrieri riskerar att väcka misstankar om saknad substans: tomma tunnor skramlar mest. Var är politiken som ska få det att vända?

Sanningen är att Liberalernas politik tagit ut sig själv. Partiledaren Nyamko Sabunis osvikliga förmåga att ständigt skapa motsägelser och otydlighet i uttalanden och mellan sina förslag och partiets program leder till att det i slutändan inte går att få syn på politiken.

Tidigare Folkpartiledaren Gunnar Helén myntade uttrycket "Att vara liberal är att vara kluven". Men det är ju inte synonymt med motsägelsefull och otydlig.

Det mångkulturella samhället måste begravas och generös anhöriginvandring är naivt, sa Sabuni till Expressen 2019. Kort därefter backade hon från uttalandena på Facebook. Ändå vidhöll hon i Expressen att hon stod för sina citat.

I maj hyllade en glad SD-politiker i Landskrona L:s initiativ i migrationsfrågan: "Lite förvånad var jag att Liberalerna var så pass med", sa Stefan Olsson (SD) i SvD. Den som läser L:s partiprogram blir också förvånad, för där står något helt annat.

Så vilken politik får den som röstar L? "Vi ska bli fler, och göra mer" rappade Örebros Karolina Wallström (L). Ja, men vad ska L göra?

Sabuni gick storstilat emot sig själv även när hennes linje segrade i mars – att verka för en borgerlig statsminister även om det betyder samarbete med Sverigedemokraterna, ett rasistiskt parti som hatar liberalism. Sommaren 2019 slog hon fast i DN: Liberalerna kommer inte att förhandla med SD.

Efter misstroendeomröstningen förra måndagen sa Sabuni att L inte ska ha några röda linjer mot ett enskilt parti, läs SD.

Där far Ny demokrati genom mitt huvud igen: Folkpartiledaren Bengt Westerberg lättar från tv-soffan när Ian Wachtmeister och Bert Karlsson gör entré.

Våren 2021 har också en stor andel av L:s väljarkår lättat. Ledningens felbedömning var fatal – att stödet för en högerregering skulle locka tillbaka väljare som ogillat januariavtalet. L-väljare strömmade i stället till Centerpartiet – som dragit en röd linje mot SD.

Och vad gör L med detta facit? Hoppar bums över till högersidan och tappar fler röster, allt medan de febrilt letar samsyn med SD.

Den stora omprövningen måste komma. Men även om partiledaren byts och de ideologiska rottrådarna räddas är det för sent för 2022.

Nej, Liberalerna har nog aldrig varit mindre på gång än just nu.