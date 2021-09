MARIA RIPENBERG: Notan för klimatförnekandet vågar vi inte tänka på

Taktiken påminner om när tobaksbolagen på 1900-talet förnekade forskningsresultat om samband mellan rökning och cancer. I själva verket kände de till hälsoriskerna.

... kunde man sprida lögner som fick journalister att tro att forskarna var oeniga: båda sidor skulle få komma till tals.

Men via egna forskare och mutade läkare kunde man sprida lögner som fick journalister att tro att forskarna var oeniga: båda sidor skulle få komma till tals.

Boken "Upphettning" (Daniel Lindvall, Kjell Vowles och Martin Hultman, 2020) beskriver hur internationella forskare under ledning av Bertil Bolin 1985 skrev: "Under första halvan av nästa sekel kan en höjning av globala genomsnittstemperaturen ske som är större än någon annan under människans historia".

Bolin ledde FN:s klimatpanel IPSS vid grundandet 1988 och Nasa slog fast att det var slut med "struntprat". Republikaner och Demokrater enades: detta var på riktigt.

Exxon Mobil, världens största privata fossilbränsleföretag, visade på 80-talet i intern forskning att jordens upphettning var verklig och orsakad av människan.

Forskare vid American Petroleum Institute (för 600 olje- och gasföretag) instämde: detta var bortom allt tvivel. Redan 1965 varnade dess chef Frank Ikard för de "katastrofala konsekvenserna" av koldioxidutsläppen från fossila bränslen. Han såg ett "nationellt intresse av att ta fram alternativa drivmedel". 1988 erkände Shell allvarliga konsekvenser av de produkter som de själva producerade.

Lobbyverksamheten blev intensiv, och snart rapporterade medier om klimatet som en fråga med två sidor...

Men ungefär vid samma tid började oljeindustrin, i lag med neoliberala och neokonservativa tankesmedjor, attackera klimatvetenskapen. Lobbyverksamheten blev intensiv, och snart rapporterade medier om klimatet som en fråga med två sidor...

Experter som SVT talat med (19/8) ser nu tecken på att klimatskeptikernas faktaresistens mot etablerad forskning vinner mark, trots massiv kunskap och tydliga klimatförändringar.

Tobaksindustrin fick till slut ge sig – till ett högt pris. Vad notan blir den dag klimatförnekarlobbyn tvingas ge sig vågar vi inte tänka på.