MARIA RIPENBERG: Ökat krav på arbetsgivarna när bostaden blir kontoret

Från många arbetsgivare utgick påbudet tidigt i våras att alla som kan borde jobba hemifrån. Framför allt de som har kontorsjobb kunde utan problem koppla upp sig från köksbordet och ha möten via digitala plattformar. Enligt en Sifo-undersökning, beställd av Tele2, ökade andelen som brukar jobba hemma från 15 procent till 57 under våren 2020. Och nu uppmanar Folkhälsomyndigheten till fortsatt hemarbete under hösten.

Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar för den anställda oavsett var den än är någonstans.

Och trots att 59 procent av hemmajobbarna i en studie av Unionen uppgav att deras arbetsmiljö blivit sämre sedan de flyttade hem, visar enkäter att många gillar hemmaarbetet och vill fortsätta med det efter krisen. Det bästa är, tycker en del, att slippa resor och pendling som är en stressfaktor. Det öppna landskapet, som de flesta kontor anammat, gör det svårt att fokusera för de allra flesta människor. Man blir avbruten hela tiden, störs av andras samtal. Hemma blir man mer effektiv.

– Om många vill fortsätta så måste vi se över hur vi jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är svårare för arbetsgivaren att ta ansvar för miljön på distans, säger Ann-Therese Enarsson, vd på tankesmedjan Futurion, till svt.se.

Ulrich Stoetzer som är psykolog och sakkunnig inom organisatorisk- och social arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket säger i DN (12/7) att arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar för den anställda oavsett var den än är någonstans. Företaget ska eftersträva att ge möjlighet till social kontakt och samarbete.

Men hur ser man till att arbetstagaren känner sig inkluderad hemma vid köksbordet? För mer än hälften av dem som jobbar hemma är ensamheten värst. Man saknar kollegerna. Långt därefter kommer sådant som ergonomi. Men får man problem med ryggen i sitt hemmakontor är även det en arbetsgivarfråga.

Sedan är strukturen viktig. Behöver du en tydlig gräns mellan jobb och fritid för att må bra? Tar du tillräckligt med pauser under arbetsdagen?

Det här är frågor som kommer att växa. Mats Tyrstrup, som i flera år har forskat om organisation och ledarskap, ser det som hänt under coronapandemin som en utveckling mot en större samhällsomvandling. Han säger till DN (7/5) att bostaden kommer att bli grunden för allt: "det är i hemmet vi lever, studerar, arbetar och sedan får vård i på äldre dagar". Det ställer nya krav på bostaden, och kanske borde arbetsgivaren betala delar av boendekostnaden. Hjärnforskaren Katarina Gospic menar att arbetsgivarna å sin sida kan fråga sig varför de ska betala höga lokalhyror när de anställda kan jobba någon annanstans.

Samtliga har nog insett att de inte behöver göra långa resor för möten när man kan ses på en skärm.

Nu tillåter en del arbetsgivare att de anställda återgår till kontoret trots fortsatt pandemi, på ett långsamt och ordnat sätt. Vissa tycker det är skönt och efterlängtat att komma tillbaka till jobbet. Andra saknar livet utan pendlingsstress och har vant sig vid att ta rast ute i naturen. Samtliga har nog insett att de inte behöver göra långa resor för möten när man kan ses på en skärm.

Verkliga möten kommer vi ändå alltid att behöva. För det är vid fysiska möten som vi ofta får de riktigt goda idéerna. Frågan för framtiden är inte längre att finna skäl till att jobba hemifrån, utan snarare att motivera varför och när vi över huvud taget behöver träffas.