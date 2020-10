Marie-Louise Danielsson-Tham: ”Även om just du är odödlig, kan du fortfarande smitta din omgivning”

Säsongens första snö har fallit. Eller var det årets första? Jag kommer inte ihåg om Grythyttan haft någon snö att tala om efter tolvslaget Nyårsafton 2019. Dock vet jag säkert att det hittills under 2020 inte varit tillräckligt med snö för att åka skidor. Hur jag så säkert kan veta detta? Jo, i samband med vedsågning hösten 2019 råkade W såga av min ena skidstav. Och ännu har jag inte haft behov av att inköpa ett par nya. Att man kan ta miste på en skidstav, som dessutom var av stål, och en träpinne är en gåta för oss båda.

Sedan förra krönikan har vädrets makter varit oss nådiga fram till mitten av denna veckan. Fria från oönskat vatten har vi dock inte varit i Grythyttan, men nu kom det underifrån. Det började med en läcka på en dagvattenledning. Eftersom jag dagligen passerar en av de aktuella dagvattenbrunnarna och äger en kattslig nyfikenhet blev jag snart uppdaterad med både muntlig och videobaserad information av snälla reparatörer.

Det som imponerade mest var sättet att lösa problemet på. För mig påminner det om den operation som görs vid vissa kärlförträngningar eller för att förhindra att en försvagad aortavägg brister. En i stort sett oblodig/grävningsfri operation. Dagvattenledningen tömdes på vatten. Nytillkommande vatten leddes på rätt väg genom en ovan jord tillfälligt utlagd plastslang. I den tomma ledningen blåstes sedan ett skikt ’’plast’’ in och lade sig som en extra ledning inuti den gamla.

Ett par dagar senare, och utan samband med den stentade (se ovan) dagvattenledningen, hade Grythyttan fått en alldeles egen simhall! Gång- och cykeltunneln under väg 244, den tunnel som i folkmun kallas ’’Grythyttans undergång’’ för att den var så dyr att bygga, var vattenfylld.

Efter ett mejl till kommunens felanmälan kom räddande änglar och återbördade tunneln till dess rätta användning. Och ett meddelande kom på sms: ’’Felanmälan nr xyz nu åtgärdad.’’ Vilket också kunde bekräftas med egna ögon när jag cyklade hem från jobbet. Det gnälls över mycket i dessa tider. Dock kan jag definitivt inte instämma i klagokören över kommunens senfärdighet att åtgärda fel.

Däremot känner jag ett behov av att gnälla över corona-pandemin. Jag vet att det nyttjar föga, men något går i alla fall att göra för att stävja den. Prio ett: Kom ihåg att vi fortfarande lever i en pandemi. Även om just du är odödlig, kan du fortfarande smitta din omgivning. Prio två: Alla kan inte jobba hemifrån. Även om just du kan det, tänk på dina arbetskamrater som förutom sitt eget jobb också måste utföra det där praktiska som du brukar göra. Kanske du kan underlätta genom att flyta in på jobbet, i alla fall ibland.