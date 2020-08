Marie-Louise Danielsson-Tham: Jag gillar inte att obducera vid matbordet

Jag gillar inte att obducera vid matbordet. En halv kyckling utgör en gastronomisk värsting på min tallrik. Skinn, underhudsfett, bindväv, senor, blodkärl och skelettdelar stör min måltidsupplevelse. Och när jag äntligen inmundigat de åtråvärda muskelgrupperna svämmar tallriken över av rester, som i i bästa fall blir ett ypperligt tillskott till varmkomposten, men knappast utgör en estetisk upplevelse så länge de befinner sig på matbordet.

Augusti månad är med mina ögon sett den stora obduktionsmåltidsmånaden. Flertalet brukar kalla de serverade måltiderna för kräftkalas. In kommer hela djur, vars kroppar inte ens har förberetts av obduktionsassistenten för att underlätta för obducenten. Skyddskläderna består av pappershattar fastsatta med gummiband (oftast för korta) under hakan samt en haklapp. Den i corona-tider obligatoriska spriten finns ofta med, men används inte på rekommenderat sätt och är dessutom för svag för att dräpa de små filurerna.

Enligt den första på pränt satta livsmedelslagen ska man inte äta kräftor. ’’Alla smådjur som kryper på marken är något avskyvärt, de får inte ätas. Alla smådjur som kryper på marken, vare sig de krälar på buken eller går på fyra eller flera ben, dem får ni inte äta, de är något avskyvärt.’’ (Tredje Mosebok, 11:41–42). Eftersom kräftor har tio fötter hör de till de orena djuren som inte ska ätas! När man på medeltiden började äta kräftor i Europa var det paradoxalt nog kyrkans folk som gick i bräschen. Som så många gånger – både förr och nu – var anledningen av praktisk-egoistisk natur. Under de långa fasteperioderna var det förbjudet att äta kött. Däremot var det tillåtet att äta fisk. För att få lite variation på konfekten gjorde kyrkan därför en mycket generös definition av vad som var fisk och placerade utan zoologiska betänkligheter även djur som bäver, säl och val i fiskgruppen. Också kräftor räknades in i gruppen fiskar och det blev fritt fram att frossa på kräftor under fastan i de medeltida klostren.

Nordborna var länge negativa till att äta kräftor. Carl von Linné hävdade med emfas att kräftor överhuvudtaget inte borde ätas eftersom de tillhörde insekterna. Det låg nog viss egoism bakom Linnés ställningstagande, ty han var förmodligen överkänslig mot kräftor. Han fick nässelutslag vid förtäring av skaldjur. Gastronomiskt intresserade personer anammade dock redan på 1700-talet kräftorna som njutbar lekamlig spis, om än i förädlad form. I Kajsa Wargs kokbok finns recept på kräftkorf, kräftsåppa, petits patés af kräftor med flera läckerheter. Hela kräftor förekom endast som dekoration. Jo, jag både äter och tycker om kräftor, men de ska serveras skalade. Det hörs ju på namnet – skal-djur!