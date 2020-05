Marie-Louise Danielsson-Tham: Vart har ungdomens lust att bryta mot traditioner tagit vägen?

Vart har ungdomens lust att bryta mot traditioner tagit vägen? Och var finns den unga kreativiteten? Jag tänker på firandet av studentexamen. Allt ska vara som det alltid har varit. Att studentskrivningar, censorer, ’’munta’’, lomma ut bakvägen etc. sedan länge är borta spelar ingen roll. Festa ska man göra. Den enda förändringen förefaller vara ’’botten upp’’ vid så många tillfällen som möjligt. Att en objuden gäst, covid-19-viruset smugit sig in bekymrar föga. Fira och festa måste man till varje pris! Jag vill ställa mig upp och vråla! Inte bara vill, jag gör det också: ’’Har ni totalt flippat ut?’’ Hur kan man ha studentbal med 2 meters avstånd till den man dansar med? En studentbal utgör sista natten med gänget med allt vad det innebär av närkontakter och dimmiga hjärnor. Studentflaken löstes elegant av Transportstyrelsen. Alla transporter av personer på flak är förbjudna till och med 31 december 2020.

Det kan vara du, det kan vara jag som är bärare av corona-virus. Ingen vet. Det kan vara du, det kan vara jag som blir nästa covid-19-fall i kommunen. Ingen vet. Är en natts firande värt detta pris? Herr Bindefeldt och andra sysslolösa festkreatörer, nu är det dags att visa framfötterna! Ta fram alternativ till ett oförglömligt studentfirande, där den objudna gästen inte har en chans att sprida sig! För innerst inne måste ni väl ändå hålla med om att det ’’gamla’’ sättet att fira studenten är ganska mossigt?

Hur är det med det andra stora hotet då? Det stora, svarta molnet ligger fortfarande kvar över Hällefors med epicentrum över Grythyttan. Om någon till äventyrs har missat det, så beslutade Rektor för Örebro universitet i början av mars att ’’utreda förutsättningarna, med avseende på geografisk placering, för att bedriva utbildning och forskning inom måltidskunskap och värdskap med hög kvalitet och god hushållning med statens medel’’.

I klartext: Rektor anser att Restaurang- och hotellhögskolan ska flytta till Örebro. Rektor verkar vara dock vara ganska ensam om denna åsikt. Hittills har det varit 24 debattinlägg och insändare i lokalpressen. Alla hävdar med emfas att RHS ska vara kvar i Grythyttan!

Den 16 –17 juni ska utredaren presentera sitt förslag för universitetets styrelse och i början av september har styrelsen internat, där beslut ska fattas.

Men loppet är inte kört i och med detta. De folkvalda, det vill säga, Sveriges riksdag och regeringen ska sedan säga sitt. Kamplusten finns kvar, och Deep in my heart, I do believe. We shall overcome. Den sång som jag har sjungit så många gånger i min ungdom har plötsligt fått ny aktualitet!