MARIYA GABRIEL, EU-kommissionen: Forska mer för att ta Europa ut ur krisen!

Aldrig någonsin har det varit tydligare hur viktigt det är med vetenskap, forskning och innovation för att bidra till att bevara och främja mänsklighetens fortbestånd.

De globala insatserna mot covid-19 har utformats genom vetenskaplig forskning och innovation; Effektiva vacciner har utvecklats på rekordtid, artificiell intelligens har återskapat virusets genomsekvens (det genetiska materialet i viruset) och 3D-utskrifter användes för att snabbt få fram personlig skyddsutrustning och extra respiratorer till våra sjukhus.

... har vi en unik möjlighet att stärka forskning och innovation ...

När vi nu utformar våra återhämtningsstrategier efter coronakrisen har vi en unik möjlighet att stärka forskning och innovation, en möjlighet som vi bör ta vara på.

Å ena sidan är det ingen brist på politisk beslutsamhet – Europa står enat bakom den ambitiösa agendan för grön tillväxt för att helt fasa ut fossila bränslen senast år 2050, liksom samsynen på industristrategin med fokus på de digitala möjligheterna.

De ekonomiska resurserna för att lyckas finns med 1 800 miljarder euro i budget för de kommande sju åren, varav 95,5 miljarder euro till det största ramprogrammet någonsin för forskning och innovation, Horisont Europa.

... vårt mål att investera tre procent av EU:s BNP i forskning och innovation.

Å andra sidan visar färska siffror från Europeiska investeringsbanken EIB – EU:s framtida gröna bank – att pandemin har lett till oroväckande minskningar av privata investeringar i forskning och innovation. Offentliga myndigheter kan och bör visa vägen när det gäller att vända denna trend, i linje med vårt mål att investera tre procent av EU:s BNP i forskning och innovation.

EU-kommissionen har just avslutat en ansökningsomgång på en miljard euro för forsknings- och innovationsförslag som är direkt kopplade till genomförandet av den europeiska gröna given. Med över 1500 ansökningar överträffades ansökningsomgångens mål tjugo gånger om och resultaten för den nya innovationsfonden, som är inriktad på klimatåtgärder och minskade växthusgasutsläpp, är också hoppingivande. Europeiska innovationsrådet kommer att skapa nya möjligheter genom Horisont Europa att stödja innovativa uppstartsföretag liksom expanderande företag.

Den nya faciliteten för återhämtning och resiliens, Next Generation EU, kommer att ge snabbt stöd till EU-ländernas investerings- och reformstrategier efter coronakrisen med nästan 672,5 miljarder euro tillhanda för att skapa synergier med andra EU-finansieringsprogram, till exempel strukturfonderna för den gröna och digitala omställningen.

... för att hjälpa innovativa små- och medelstora företag liksom nystartade företag att täcka kostnaderna för innovationsutveckling ...

Återhämtningsfaciliteten kan exempelvis användas för att hjälpa innovativa små- och medelstora företag liksom nystartade företag att täcka kostnaderna för innovationsutveckling, att föra ut dem på marknaden och att expandera. För att öka effekten av detta stöd kan EU-länderna samarbeta i gränsöverskridande projekt. För att vara genuint verkningsfulla på lång sikt bör återhämtnings- och resiliensplanerna koppla samman investeringar med reformer.

Next Generation EU går hand i hand med den europeiska gröna given. Investerare ansluter sig därmed till satsningar på miljö, samhällsansvar och god förvaltning, vilket ökar behovet av EU-klassificeringen för hållbar finansiering, som är under utveckling, och våra kommande ramförslag om standarder för gröna obligationer. Investeringar i forskning och innovation är anpassade till denna nya struktur.

... vi måste lyssna till vetenskapen när vi utformar våra åtgärder efter coronakrisen ...

Forskning och innovation är lika viktigt för att stödja våra ekonomier och samhällen som vårt sätt att leva när vi arbetar oss ur krisen. Den accelererande takten och omfattningen av klimatförändringarna, liksom den pågående digitala revolutionen, gör att vi måste lyssna till vetenskapen när vi utformar våra åtgärder efter coronakrisen för att kunna lämna ett hållbart, hälsosamt, motståndskraftigt och rättvist arv vidare till kommande generationer.

Mariya Gabriel

EU-kommissionär med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor