Märkligt många cyklister i Stadsparken

Augusti närmar sig sitt slut och därmed sommarmånaderna. Jag har kollat cykeltrafiken i Stadsparken under juni, juli och augusti. Tre slumpvis valda dagar varje månad mellan 08.00 och 18.00. Med matsäck förstås! Det finns endast gångbanor i parken så alla som åker cykel eller elsparkcykel inne i parken kör olagligt. Det finns två gång- och cykelbanor i anslutning till parken. Den ena i parkens utkant vid norra delen längs Svartån. Den andra går i nordsydlig riktning från Svartåns strand. Mellan Wadköpings västra kant och tennisbanan. Gatan heter Alsnäsgatan. På alla andra ställen är det skyltat gångbana och där får man inte åka cykel. Sommarens genomsnittssiffra för de nio dagarna är 87 per dag. Flest i slutet av augusti med 115 under en dag. Det märkliga är att ingen gör någonting överhuvudtaget åt saken.

”Trötter”

Örebro