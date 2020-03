MARKUS LUTTEMAN: Åtgärderna mot viruset räddar hundratusen liv – på ett sätt som vi inte hade räknat med

De drastiska åtgärder som många länder har vidtagit för att stoppa spridningen av covid-19 har räddat hundratusentals liv. Men inte i första hand på grund av att spridningen har bromsats upp – utan för att luften har blivit så mycket renare att andas.

Drygt nio miljoner människor i världen beräknas varje år dö en för tidig död på grund av luftföroreningar. Bara i Europa är siffran 800 000. En studie av Sars-epidemin 2003–2004 (en sjukdom orsakad av ett coronavirus) visade också att dödligheten i Kina var dubbelt så hög för patienter från förorenade regioner som för andra.

I Italien är dödligheten bland coronasmittade människor just nu högre än i något annat land. I Italien finns också 24 av Europas 100 mest förorenade städer. Så vad händer när luften nu snabbt blir bättre?

Enligt en analys av professor Marshall Burke vid Stanford University i USA har två månaders minskade utsläpp i Kina ”sannolikt räddat livet på 4 000 barn under fem år och 73 0000 vuxna över 70 i Kina”. Coronaviruset har under samma period orsakat cirka 3 000 dödsfall i landet. I slutändan kan det alltså bli färre personer som dör under denna coronasmittade vinter och vår än under motsvarande period ett jämförbart år, bara på grund av att luften har blivit renare.

Innebär detta att coronakrisen är bra för klimatet? På kort sikt: Ja. Enbart i Kina motsvarar de minskade koldioxidutsläppen under en enda vecka Sveriges totala utsläpp under ett helt år.

På länge sikt är svaret sannolikt nej. För när ekonomin förlamas skjuts massor av viktiga klimatinvesteringar på framtiden – eller slopas helt.

Samtidigt har det extrema läget gett Sverige och många andra länder en unik chans att ge näringslivet en knuff i rätt riktning. För när de stora utsläpparna av växthusgaser ber på sina bara knän om miljardkrediter, bistånd och skattelättnader kan statsmakterna så klart ställa vissa motkrav.

Så gjorde President Barack Obama efter finanskraschen 2008. Han räddade General Motors och Chrysler från konkurs med nödlån på över 80 miljarder dollar, men krävde samtidigt att deras fordon måste bli bränslesnålare. Det inte bara räddade företagen, utan gjorde även bilarna mer konkurrenskraftiga.

Obamas efterträdare skulle naturligtvis aldrig komma på tanken att ställa sådana krav på de företag som nu beviljas frikostiga krediter. Det tråkiga är att inte heller Sverige gör det. Hittills i alla fall. Ingenstans i utfästelsen om kreditgarantier på fem miljarder kronor till SAS och andra flygföretag finns några krav på klimatomställning.

Det är synd. För det är visserligen dyrt att ställa om till en klimatsmartare värld. Men inte tillnärmelsevis lika dyrt som att inte göra det. Både räknat i pengar och människoliv.

Mer om det en annan gång.

Fakta

Tre ekonomiska beslut som får mig att applådera:

►Jag skrev i en tidigare krönika om pensionsfondernas investeringar i kol och olja. Därför var det glädjande att förra veckan kunna läsa att första AP-fonden nu har sålt sv alla aktier inom olja och naturgas.

►Naturvårdsverket ger Northvolt 159 miljoner från Klimatklivets investeringsstöd för återvinning av bland annat kobolt, nickel och litium från elbilsbatterier. Den planerade anläggningen i Skellefteå ska återvinna cirka 25 000 ton battericeller per år. En imponerande siffra, med tanke på att den nuvarande totala kapaciteten i Europa ligger på 33 000 ton.

►Lastbilstillverkaren Scania behåller alla sina långsiktiga hållbarhetsmål, trots nedstängningen av anläggningarna till följd av coronakrisen. (Redan förra året stoppade Scania all verksamhet under ett dygn, för att utbilda personalen i frågor kring klimat och hållbarhet.)