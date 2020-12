MARKUS LUTTEMAN: Nio adventsluckor med klimatnyheter som lyser upp i vintermörkret

Hur ligger vi egentligen till med klimatarbetet?

Titta ut genom fönstret klockan 16. Så mörkt är det.

Tyvärr.

Men det sägs att det är som allra mörkast precis innan det ljusnar, och det händer faktiskt en hel del bra saker där ute i mörkret.

Med nio dagar kvar till julafton tänkte jag därför bjuda på lika många luckor med hoppfulla nyheter. Och du får öppna alla redan i dag.

Lucka 1. Statsledare från över sjuttio nationer ställde sig i lördags framför kameran och utlovade höjda klimatambitioner. Även storföretag, banker och religiösa ledare var med och höjde ribban under det digitala Climate Ambition Summit. Riktigt roligt att se. Borde så klart sänts live i SVT.

Lucka 2. Volvo Cars vd Håkan Samuelsson stöder ett förbud mot bensin- och dieselbilar. Under ett framträdande på Future of the Car Conference den 2 december kallade han förbränningsmotorn för ”dåtidens teknik” och välkomnade Storbritanniens krav på att förbjuda nyförsäljning från 2030.

Lucka 3. Dagen före Volvochefens uttalande enades den globala ledarskapsgruppen för klimatomställning om ett program för att göra all tung trafik fossilfri och kodioxidneutral senast 2050.

Lucka 4. Den australiska ön och delstaten Tasmanien har numera 100 procent fossilfri energi. Detta två år tidigare än beräknat. Hela delstaten drivs nu av vatten- och vindkraft.

Lucka 5. Fler och fler stora investmentbolag, pensionsföretag och banker vänder oljebolagen ryggen för att i stället investera hållbart. Och detta är bara början. Enligt en färsk undersökning av Blackrock, världens största investmentbolag, är ett ”tektoniskt skifte” på gång i finansvärlden.

Lucka 6. Ny forskning vid University of California visar att klimatsatsningar gynnar matproduktionen. Att skydda fem procent mer av haven kan ge tjugo procent större fångster av fisk. Snacka om win-win.

Lucka 7. Ikea, Ericsson, Nestlé, Unilever, Telia och andra storföretag har gått med i 1,5C Supply Chain Leaders Group, vilket innebär att de förbundit sig till att kraftigt minska utsläppen i hela värdekejdan. De höjer därmed ribban även för tusentals underleverantörer.

Lucka 8. Bygget av den isländska koldioxidsugen Orca har inletts. När den är färdigställd ska den årligen suga i sig 4 000 ton koldioxid från luften och förvandla gasen till sten.

Lucka 9. När världsledarna ställde in det viktiga klimattoppmötet COP 26 fixade ungdomarna ett eget. Under två veckors tid arrangerade 350 unga delegater från 140 länder Mock COP 26. De avslutade med att ta fram ett 107-sidigt häfte med lösningar och krav till världens ledare. Sedan skickade de en passning till de vuxna: ”Vi har gjort vår hemläxa. Nu får ni göra er”.

Så där. Alla luckor öppnade.

Nu har det blivit dags att värma lite glögg.

God jul på er allihop.

Fakta: Två bra julklappstips

► Till dig som vill ge bort skidor, kläder, en smartphone eller vad som helst: Börja med second hand-sajterna. Världen drunknar i prylar som ingen använder. Att köpa dessa ger noll klimatavtryck (förutom frakten) och sparar dig bra med pengar. Många begagnatsajter erbjuder numera även garanti på prylarna.

► Om du inte vet vad du ska köpa, ge ditt barn eller barnbarn (eller din partner, eller vem som helst) ett hållbart sparande, t ex i fonder som investerar i förnybar energi.