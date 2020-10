Marshallplan behövs för att rädda planeten

USA:s dåvarande utrikesminister George Marshall satsade generöst på återuppbyggnaden av det sönderbombade Europa efter andra världskriget. Nu behövs en ”Marshallplan” för att rädda vår planet från en klimatkatastrof.

En väg framåt är Parisavtalet, som slöts under Förenta nationernas klimatkonferens 2015, och skrevs under av samtliga nationer. I det överenskomna avtalet åtar sig varje land att bidra till att den globala uppvärmningen håller sig under 2 grader C till år 2100.

USA var ett föregångsland vad gällde att få Europa på fötter efter andra världskriget. Donald Trump har däremot meddelat att han lämnar Parisavtalet. Han är fullt upptagen med att satsa på sin egen överlevnad som president, snarare än en Marshallplan för att bromsa en skenande uppvärmning.

Inte minst de omfattande bränderna, orsakade av klimatförändringen, manar till kraftfulla räddningsinsatser. Gigantiska arealer har slagits ut i exempelvis Australien, Kalifornien, Sibirien och Amazonas och isarna smälter i Arktis i ”rasande” fart, där permafrosten tinar snabbare än vad som tidigare är känt.

FN lyckades samla världens länder till en gemensam satsning på att rädda vårt klimat. Räcker Parisavtalet för att sänka hastigheten på uppvärmningen? Tveksamt. Världens länder måste bidra till en räddningsaktion vart och ett efter sin förmåga, fattiga länder med mindre bidrag, rika länder med mer.

En av världens främsta klimatforskare, Johan Rockström säger i en intervju att vi befinner oss i ett planetärt nödläge. ”Det funkade att bränna olja och kol när vi var en liten värld på en stor planet med överskott på naturresurser och bioplogisk mångfald. Den resan har varit slut i 39 –40 år nu. Klimatfrågan är i grunden en fråga om välfärden”.

George Marshall har fått en värdig efterträdare i John Kerry, amerikansk utrikesminister under Barack Obamas presidentskap. Kerry har en egen Marshallplan för att rädda planeten. Efter årtionden av besvikelse över politikers oförmåga, har han mobiliserat aktörer runt om i världen. John Kerry agerar som om det är ett världskrig att försöka hejda klimatkrisen. Han kallar satsningen, ”World War Zero”.

Claes Thulin

Bergslagen