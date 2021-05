Mårtensson skruvade dit kvitteringen – med en skadad vänsterfot: ”Jag blev lite chockad”

Ångestmötet på Bravida arena i Göteborg började inte alls bra för nästjumbon ÖSK. BK Häcken, som är tippade i toppen men har inlett bedrövligt, tog tidigt tag i taktpinnen.

ÖSK lyckades få iväg ett avslut i den första halvleken, det kom i den 43:e matchminuten.

– Det är ingenting som stämmer. Vi sade att vi skulle spela rakt idag, vi gör det men vinner inga andrabollar och får aldrig fast den. När vi väl spelar så tappar vi bollen i farliga lägen och får omställningar emot oss där de är riktigt bra. Dålig kvalité med bollen gör att vi utsätter oss för farliga lägen när de får ställa om, säger Johan Mårtensson efter matchen.

Mårtensson var även inblandad i vad som blev hemmalagets ledningsmål. Tobias Heintz kom stormande i straffområdet och föll i duellen med ÖSK-mittfältaren. Straff och 1–0 av skyttekungen Alexander Jeremejeff.

– Jag måste se den igen, men det är lite dåligt av mig med. Jag ska inte in och tackla där. Det är som det är, nu valde han att döma straff, jag vet faktiskt inte, säger Mårtensson om situationen.

I andra halvlek kom en total scenförändring. ÖSK genomförde några byten och lyckades komma upp på ett helt annat sätt än i första halvlek.

– Vi har bättre kvalité och då finns det ytor att spela på. Alla våra inhoppare gör det fantastiskt bra, Nordin är fantastiskt när han kommer in. Han gör att vi kan hålla i bollen och han är vår kapten, han visar verkligen vägen. Agon (Mehmeti), Romain (Gall) och Dajje (Daniel Björnqvist) gör det också fantastiskt bra och gör så vi får grepp om matchen.

Efter att Agon Mehmeti tryckt dit 2–1 på en fin djupledslöpning så klev Mårtensson själv in i handlingen, för andra gången i matchen. Den här gången skruvade han upp bollen med vänsterfoten i det bortre hörnet.

Något han själv är lite förvånad över.

– Jag har haft problem med min vänsterfot så det var kul att jag gjorde mål med den. Jag kan knappt passa bollen med den. Jag har spelat lite skadad de här första matcherna, så jag blev lite chockad över träffen jag fick. Men det är bara skönt att vi vinner matchen, jag skiter i vem som gör mål.

Är det något som har hämmat dig?

– Ja, jag stukade den kraftigt mot Malmö på träningsmatchen. Sedan har jag haft problem med den hela året.

Om du skjuter så bra med en stukad vänsterfot så får vi se hur det går när den är hel

– Ja, eller så är det bra att den är stukad.

En viktig seger och en viktig boost för lagmoralen för ett ÖSK som inledde säsongen allt annat än bra.

– Det är sjukt jävla starkt, jag är sjukt imponerad av det här laget. Efter den första halvleken där ingenting stämmer så går vi ut och gör det mycket mycket bättre. Det är väldigt starkt att inte bara säcka ihop. Det är viktigt för hela klubben att vi tar de här poängen, det kommer bygga självförtroende.

Degerfors väntar i ett derby härnäst. Segrarna mot Halmstad och Häcken kunde inte ha kommit lägligare.

– Vi har bra känsla i laget nu och ska bara rida vidare på de här två segrarna och fortsätta, avslutar Mårtensson.

Matchfakta

BK Häcken – ÖSK 2–3 (2–0)

Mål: 1–0 (24) Alexander Jeremejeff (straff), 2–0 (38) Rasmus Lindgren, 2–1 (71) Agon Mehmeti, 2–2 (82) Johan Mårtensson, 2–3 (84) Deniz Hümmet.

Varningar, BKH: Martin Olsson, Johan Hammar. ÖSK: Andreas Skovgaard, Dennis Collander, Benjamin Hjertstrand, Agon Mehmeti.

Domare: Fredrik Klitte, Helsingborg.

Publik: 8.

Lagen

ÖSK (4–4–2): Bobby Allain – Hussein Ali (ut 63), Michael Almebäck, Andreas Skovgaard, Benjamin Hjertstrand – David Seger, Johan Mårtensson (K), Dennis Collander (ut 46), Jake Larsson (ut 68) – Erik Björndahl (ut 46), Deniz Hümmet.

Avbytare: Mergim Krasniqi (mv), Daniel Björnquist (in 63), Agon Mehmeti (in 46), Taha Ali, Nordin Gerzic (in 46), Romain Gall (in 68), Noel Milleskog.

Häcken (4–2–3–1): Pontus Dahlberg – Godswill Ekpolo, Joona Toivio, Johan Hammar, Martin Olsson – Alexander Faltsetas, Rasmus Lindgren (K, ut 85) – Patrik Wålemark (ut 63), Tobias Heintz (ut 75), Leo Bengtsson – Alexander Jeremejeff.

Avbytare: Jonathan Rasheed (mv), Valgeir Fridriksson, Bénie Traore (in 63), Ali Youssef (in 75), Tobias Carlsson, William Milovanovic (in 85), Jack Lahne.