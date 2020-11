Mårtenssons självmål sänkte ÖSK: ”Hann inte reagera – vet inte vad jag hade kunnat göra annorlunda”

ÖSK hade fem raka hemmasegrar och toppade allsvenskan formtabell, sett till nio senaste omgångarna.

Men i söndagseftermiddagens hemmamatch mot tabelljumbon Kalmar FF gick allt i baklås. ÖSK åstadkom inte en enda hundraprocntig målchans på 90 minuter. Ett självmål redan i tredje minuten blev matchens enda.

Piotr Johansson slog hörnan från vänster, misslyckat. Men den studsade mellan Emin Nouri, Rasmus Karjalainen och Deniz Hümmet vid första stolpen, tog på Johan Mårtensons rygg och styrdes i mål bakom en helt ställd Oscar Jansson.

– Jag hann inte reagera, bollen bara kom. Jag vet inte vad som hände, egentligen, det känns som att bollen gick igenom tre spelare innan den kom till mig. Jag vet inte vad jag hade kunnat göra annorlunda där, säger Mårtensson.

Självmålet var innermittfältarens andra den här hösten – borta mot Mjällby styrde han med ena foten oturligt in Kadir Hodzics skott. Även då matchens enda mål.

Ett oturligt självmål var ändå kanske det minsta bekymret för ÖSK. Att laget på de resterande 87 minuterna aldrig var nära att hitta sitt starka höstspel var ett betydligt större. Att skyttekungen och spelmotorn Nahir Besara klev av redan på uppvärmningen var förstås en bidragande orsak.

– Det är så klart ingen positiv sak för oss att han inte är med. Han är otroligt viktig. Gör man tolv mål och ett antal assist så hade man varit ganska viktig i alla allsvenska lag. Men även med Nahir på sidan måste vi göra det bättre än vad vi gjorde i den här matchen. Det var dåligt i många delar, säger Mårtensson.

– Vi förtjänade att förlora när vi gjorde en sådan prestation. Vi förlorade alla närkamper, känns det som, Kalmar kom ut med bollen ur de flesta situationerna. Vi hade bollen på deras planhalva en hel del, men vi skapade absolut ingenting. Vi var helt ofarliga. Och det är svårt att vinna fotbollsmatcher om man inte vinner några dueller eller skapar några chanser.

Av de få halvchanser ÖSK ändå vaskade fram hade Mårtensson den kanske bästa. Efter ett inlägg från David Seger fick han bollen till höger i straffområdet, men avslutet gick rätt på närmaste försvarare.

– Jag skulle ha dragit till med vristen där, då hade det blivit svårare att täcka. Nu tog jag en bredsida, och det blev lite lamt, säger Mårtensson som fick gå ned och spela mittback sista 20 minuterna, när Michael Almebäck gick ut.

– Jag har aldrig spelat mittback i allsvenskan tidigare, men det var ganska basic. Sista tio var det bara att slå upp bollen på Erik (Björndahl). Jag behövde inte tänka jättemycket.

Trots förlusten är ÖSK med i racet om femteplatsen i allsvenskan – det är fyra poäng upp till IFK Norrköping med tre matcher kvar att spela: AIK och Häcken borta 22 respektive 29 november och Hammarby hemma den 6 december.

Men för att det ska bli några poäng där lär det krävas en rejäl uppryckning jämfört med söndagens insats.

– Det är jättesvårt att analysera varför det blev som det blev i dag. Vi har snackat hela veckan om att det här är jävligt viktiga matcher för oss och att vi ska komma in med hög energi, men det tycker jag inte att vi visade i dag. Men jag måste se matchen igen för att skapa mig en bild av vad som gick fel, det är svårt att analysera så här direkt efter. Just nu känns det bara som att det bara är för dåligt, tyvärr, säger Mårtensson.

För Kalmar innebär de tre poängen att laget klättrar upp på kvalplatsen, en poäng före Falkenberg och två före Helsingborg.

Örebro SK–Kalmar FF 0–1 (0–1)

0–1 (3) självmål.

Varningar, ÖSK: Hussein Ali. KFF: Emin Nouri, Ole Söderberg.

Domare: Granit Maqedonci, Göteborg.

Startelvan, ÖSK (4–2–3–1): Oscar Jansson – Hussein Ali (87), Michael Almebäck (69), Andreas Skovgaard, Kevin Wright – Johan Mårtensson, Nordin Gerzic – David Seger, Deniz Hümmet, Romain Gall – Rasmus Karjalainen (82).

Avbytare: Agon Mehmeti (69), Daniel Björndahl (82), Daniel Björnquist (87), Benjamin Hjertstrand, Dennis Collander, Simon Amin, Jake McGuire (mv-res).

Startelvan, KFF (4–3–3): Ole Söderberg – Piotr Johansson, Emin Nouri, Douglas Bergqvist, Sebastian Ring (76) – Carl Gustafsson, Erik Israelsson, Isak Jansson (87) – Adrian Edqvist, Geir Andre Herrem (65), Filip Sachpekidis.

Avbytare: York Rafael (in 65), Viktor Elm (in 76), Isak Magnusson (in 87), Alexander Ahl Holmström, Edvin Crona, Rafael Gimenes da Silva, Lucas Hägg Johansson (mv-res).