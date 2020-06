Martin Regborn slog 34 år gamla distriktsrekordet – ändå inte nöjd: ”Lite besviken – hade högre förväntningar”

1986 sprang Åsbros Mikael Abrahamsson in på 29.48,95 när han tog SM-brons på 10 000 meter. I 34 år stod sig tiden som distriktsrekord – men på tisdagskvällen slogs den seglivade noteringen till slut.

I ett extremt starkt startfält i resultattävlingen Långlöparnas kväll på Stockholms stadion sprang landslagsorienteraren Martin Regborn, 28, in som nia på 29.41,82.

Men faktum är att han själv inte lät alls särskilt nöjd med prestationen när NA fick tag i honom en halvtimme efter målgång.

– Jag är lite besviken. Jag hade lite högre förväntningar, hade hoppats kunna göra ned mot 29.30 eller kanske lite under, till och med. Men jag öppnade alldeles för hårt, berättar Regborn som gick med i det tempo som hararna Simon Sundberg och Daniel Norberg drev upp åt de allra starkaste svenska löparna i det stjärnstinna fältet.

– Jag låg med sist i klungan längst fram, och det kändes jättebra i början. Så jag höll mig inte till planen och fick lida på slutet. Jag hade tänkt gå ganska jämna varv för 29.30-tempo, så det var inte jättemycket hårdare (lite mer än en sekund per varv, reds anm) – problemet var nog snarare att när jag väl fick släppa så blev jag själv resten av loppet.

Regborn följde tätgruppen första tredjedelen, de sista drygt 6 000 meterna fick han kämpa i ett ingenmansland i den vid 22-tiden fortfarande tryckande värmen på Stadion. Ändå höll han ihop väl, och hade över sju sekunder till godo på distriktsrekordet.

Regborn är egentligen orienterare – är regerande svensk mästare i sprint, har tagit EM-brons i långdistans, slutat fyra i totala världscupen och sprungit sex raka VM – men är ingen nybörjare på löparbanorna. 2016 var han SM-femma på 3 000 meter inomhus och noterade då distriktsrekord på den distansen med 8.15,81 – och i ett osanktionerat testlopp på landsväg hemma i Örebro för fyra veckor sedan gjorde han 29.36 på tio kilometer. Nu alltså sex sekunder långsammare, men i betydligt tuffare väderförhållanden.

– Det var inte helt optimala förhållanden med värmen. Och det är speciellt med bana, man får ju aldrig återhämta sig. Jag tror absolut jag har form för att göra 29.30, jag tror jag hade kunnat klara det om jag hade lagt upp det lite bättre.

Med orienteringens VM, EM, hela världscupen, O-ringen och alla SM-tävlingar inställda blickar Regborn nu mot mer friidrott i sommar: På SM i Uppsala 14–16 augusti räknar han med en start på just 10 000 meter. Tidigare har han gjort två friidrotts-SM utomhus, med en tiondeplats på samma distans 2018 som bästa resultat.

– På årets SM är målet att gå snabbare än så här. Nu blir det mängdfokus i träningen ett par veckor, och sedan en toppning in mot SM. Men det blir inget renodlat banfokus, jag ska försöka få in mer skog i träningen också, så mycket höften klarar av, och ska på ett landslagsläger i Idre i juli, säger Regborn som haft problem med en höft när han sprungit just i skogen.

– Ju bökigare terräng det blir, desto mer gnäller den. Bana är det som fungerar bäst, i dag påverkade det ingenting. Det är just när det är riktigt tuff terräng som jag får problem. Men det blir bättre och bättre.

Ullevis Suldan Hassan, 22-åringen som debuterade i friidrotts-EM inomhus i fjol men som är specialiserad på kortare distanser, vann tävlingen på Stockholms stadion på 28.31,75 i sin debut på 10 000 meter. Bara åtta svenskar har sprungit snabbare genom tider, även om det saknades 36 sekunder till Jonny Danielssons 31 år gamla svenska rekord. Rutinerade maratonspecialisterna David Nilsson, Högby, och Mustafa Mohamed, Hälle, var närmast bakom på 28.32,82 respektive 28.38.05.

Roslagens Carolina Wikström gick med 32.46,94 in som sjunde bästa svensk genom tiderna på distansen och över 53 sekunder före tvåan Johanna Salminen, FK Studenterna, i mål.

IF Start-fostrade Heshlu Andemariam var 1,26 sekunder från att klara 30 minuter medan Regborns KFUM Örebro-klubbkompisar Jonatan Gustafsson, Jack Karlsson och Axel Sandberg gjorde 31.02,21, 31.40,26 respektive 33.39,09. Zinkgruvefostrade Johanna Eriksson och Hälleforsfostrade Louise Wiker var åtta och nia av damerna på 35.22,17 respektive 35.49,92. Wilhelm Bergentz fick bryta på grund av magstrul.

Resultat

Långlöparnas kväll (10 000 meter), damer: 1) Carolina Wikström, LK Roslagen, 32.46,94, 2) Johanna Salminen, FK Studenterna, +53,06, 3) Mikaela Arfwedson, Spårvägens FK, +53,62, 4) Cecilia Norrbom, do, +2.03,81, 5) Hanna Bergström, +2.07,09.

Herrar: 1) Suldan Hassan, Ullevi FK, 28.31,75, 2) David Nilsson, Högby IF, +1,07, 3) Mustafa Mohamed, Hälle IF, +6,30, 4) Samuel Tsegay, do, +7,68, 5) Mohammad Reza, Spårvägens FK, +37,21 ... 9) Martin Regborn, KFUM Örebro, +1.10,07, 18) Jonatan Gustafsson, do, +2.30,46, 19) Jack Karlsson, do, +3.08,51, 46) Axel Sandberg, do, +5.07,34.