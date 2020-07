Måsplågan i Örebro – attackerar folk: ”Jag är fågelvän – men måsarna blir ett problem”

Det finns knappt någon örebroare som har lyckats missa att det finns måsar i staden. De är högljudda och de skräpar ner. Därför stör sig många på måsarna. Leif G:son Nygård bor på Berggatan i centrala Örebro och han menar att måsarna har varit fler och värre än någonsin i år.

– Nu har det lugnat sig något, men mellan maj och juni har det varit bedrövligt. De har skränat och skitat ner, säger Leif G:son Nygård.

Johan Eliasson, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Örebro kommun, säger att måsbesvären är en återkommande fråga i kommunen och att det finns praxis för hur kommunen hanterar fåglarna.

– Vi jobbar med tillsyn. Men måsarna är ett naturligt inslag i staden och därför måste de få finnas till. Men visst förstår jag att det kan vara jobbigt när de skränar hela natten, säger han.

Måsar är som mest aktiva just under häckningsperioden som sträcker sig från 1 april till 31 juli. Under den tiden är måsarna fredade under jaktlagen, vilket innebär att det inte tillåtet att jaga dem och därför kan beståndet växa. Leif G:son Nygård tycker att det tankesättet är skevt.

– Jag är en fågelvän, men någonstans måste man se att måsarna blir ett problem. Nu anpassar vi oss efter fåglarnas häckning. Men när folk inte kan sova om nätterna och drar sig för att gå ut tack vare måsarna, då har det gått för långt, säger han.

Det är hyresvärdarnas ansvar att ta hand om måsproblem runt om deras fastigheter. Johan Eliasson kommer med några tips om hur man kan hålla dem borta.

– Först och främst ska man inte mata dem. Sen kan man sätta upp nät på hustaken för att förhindra att de bygger bo. Men även fågelskrämmor är en bra teknik. De kan man se lite varstans på hustaken i stan, säger han.

Men Leif G:son Nygård menar att det inte skulle vara nog, utan att det bara skulle flytta problemet någon annanstans.

– Visst, det hade ju varit skönt för oss som bor här att få en lugn sommar. Men det kommer ju innebära att någon annan kommer behöva stå ut med problemet istället.

Fler personer på Berggatan har berättat för Leif G:son Nygård att de har blivit attackerade av måsarna och att de därför är rädda för att gå ut. Även Leif har blivit attackerad och har vid ett par tillfällen känt att det varit olustigt att röra sig i området.

– Det är skrämmande när ett 20-tal fåglar kretsar över en och gör utfall. Ibland får man lite Hitchcocks "fåglarna" känsla när man går hem sent på natten. Det känns lite som att måsarna vill visa att det är de som bestämmer här, säger han.

Måsarna är som mest aggressiva när deras ungar har kläckts och därför ska man vara extra försiktig när man närmar sig en unge och helst ta en omväg förbi för att vara på den säkra sidan. Om måsarna blir för aggressiva och är en fara för hälsan kan kommunen sätta in åtgärder.

– Om de börjar attackera och att det på så vis finns risk för att de ska sprida sjukdomar eller om det finns en rädsla för att röra sig blir det ju såklart ett problem. Om man känner att måsarna blir en fara för sin hälsa ska man kontakta kommunen så kommer vi självklart titta på hur vi kan hjälpa, säger Johan Eliasson.

Sen finns ju frågan om måsarna ens ska finnas i Örebro. Leif G:son Nygård menar att de inte hör hemma i staden.

– De är kustfåglar, de ska inte vara inne i städerna. När jag tänker fiskmås tänker jag mer på västkusten än inlandet, säger Leif G:son Nygård.

Men Johan Eliasson håller inte med.

– Man får tycka att Örebro är en inlandsstad. Men faktum är att vi har en stor, fin, sjö, precis utanför staden vid namn Hjälmaren. Och där det finns sjöar kommer det finnas fiskmåsar, säger Johan Eliasson.