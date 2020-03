Massor av fejkade nyheter om coronakrisen: "Därför är det så viktigt att tänka på vad du delar i sociala medier"

När det blir kris i samhället finns det krafter som vill skapa ett ännu större kaos genom att sprida falska rykten och felaktig information. Vi såg det i samband med terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm 2017. Och vi ser det nu när coronaviruset lamslår samhället. Därför är det viktigt att hämta information från trovärdiga medier i Sverige. Från tidningar, radio, tv och nyhetssajter som kritiskt granskar och värderar källor före publicering.

Ni kommer säkert ihåg alla rykten som florerade efter att en man med lastbil körde ihjäl flera människor och skadade många andra innan han kraschade in i Åhlénsvaruhuset i centrala Stockholm. Som utgivare fick jag ta beslut minut för minut när uppgifter började strömma in från olika håll. Bland annat kom uppgifter om att det pågick skottlossningar på olika platser i Stockholm. ”Det skjuts på Östermalm, det skjuts på Fridhemsplan, det skjuts överallt”. Allting spreds som en lavin på sociala medier. På NA bestämde vi oss för att bara publicera uppgifter som bekräftats av polisen. Därför blev det inga rubriker om skottlossningar. Det visade sig senare vara just bara rykten. Fake news helt enkelt.

Coronakrisen föder också massor av falska nyheter och ryktesspridning. En del är rena idiotier. Som att coronaviruset beror på utbyggnaden av 5G-nätet. Det finns också fejkade nyheter som kan vara direkt farliga för hälsan. Statsepidemiolog Anders Tegnell har till exempel utnyttjats för spridandet av det falska påståendet att kolloidalt silver botar viruset. Det har också förekommit falska uppgifter om att varm dryck neutraliserar coronaviruset och att viruset inte tål värme.

Kina och Ryssland använder coronaviruset till att bedriva någon form av biologisk informationskrigsföring. Kina har i veckan attackerat Sverige via en tidning knuten till kommunistpartiet. Sverige kritiseras för hanteringen av coronaviruset och beskylls för att vara ansvarslöst och för att ha kapitulerat inför virusutbrottet. Sverige hotar hela världen, enligt artikeln som också uppmanar EU att fördöma Sverige. Kina hävdar också via landets statliga medier och sin diplomatkår att bara för att det första fallet registrerades i Kina så är det inte säkert att smittan uppstått i landet. Ryska medier, knutna till Kreml, pekas ut för att sprida falska nyheter om coronaviruset för att skapa panik och misstro i väst. Det hävdar EU-kommissionen och uppmanar människor att tänka efter noga kring vad man delar vidare. Enligt tidningen Financial Times pågår en ”kraftfull desinformationskampanj” om corona från ryska medier.

Tidningen skriver att syftet med desinformationen är att förvärra krisen genom att underminera förtroendet för västländernas sjukvård. Men också för att öka förvirringen bland medborgarna samt spä på känslan av panik och rädsla. Dessutom är målet att försvåra för människor att faktiskt hitta rätt information. Det är fullständigt absurt och oacceptabelt att stormakter beter sig så här.

I grunden handlar det om att skapa mer kaos i en redan allvarlig kris. Därför är det så viktigt att tänka på vad du gillar och delar i sociala medier.