Matchbiljett till tv-soffan kan rädda både lag och supporter

Idrotten blöder i supportrarnas frånvaro. Många ishockeylag riskerar konkurs redan till jul.

C More tjänar miljoner på människor som törstar efter att se idrott live men som på grund av corona får nöja sig med idrott i TV-rutan. Men hur blir det med intäkterna om konkurserna blir ett faktum? Hur många kommer att avsluta sina abonnemang om favoritlaget inte längre finns med?

Jag älskar ishockey men har ingen glädje av huvuddelen av övrigt utbud på C More kanalerna. Jag har ett förslag: låt C More sälja ”matchbiljetter” till de TV-sända matcherna och skänka huvuddelen av extraintäkterna till hemmalaget.

Det blir säkert mer än 5000 åskådare ”i” Behrn arena varje match om möjligheten erbjuds. Hyfsat med ”publikintäkter” för hemmalaget och massor med positiv PR för C More. ”C(orona)More räddar hockeylagen och vi/den utestängda publiken har åtminstone något att glädjas åt under vintern

”Jaxon”

Kumla