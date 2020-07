Matchhjälte för Kif Örebro – som fortfarande är obesegrade: ”Vi var värda den här vinsten”

Kif Örebro radade upp chanser i den första halvleken borta mot Umeå under onsdagskvällen utan framgång. Men i matchminut 68 släppte det och Karin Lundin kunde nicka in en frispark från Frida Abrahamsson.

– Frida slår en långboll och jag hittade en bra yta vid främre stolpen så jag chansade på att bollen skulle komma dit, säger Lundin om 1–0-målet.

Men anfallaren var inte klar där. Tio minuter senare var hon på rätt ställe igen. Heidi Kollanen slog en hörna som gick över alla Umeåspelare men längst bak stod Lundin som skickade upp bollen i nättaket.

– Heidi slår en jättebra hörna sen hamnar Maja (Regnås) på framför mig och det blir lite som en screen. Sen kommer bollen perfekt och det var bara att lägga in den.

Två mål i matchen och tre mål totalt gör att hon också är delad etta i allsvenskans skytteliga – med en match mer spelad en Linköpings Orji Ebere som även hon gjort tre mål.

– Jag tycker bara det är skönt att bidra med poäng, sen är inte det inte det jag lägger fokus på. Idag känns det extra skönt för att vi tog en trepoängare, sen är det såklart kul att göra mål.

2–0 segern mot Umeå blev också Kif första seger för säsongen efter kryss mot Eskilstuna i premiären och sedan mot Piteå.

– Vi var värda den här vinsten idag efter dom första två. Vi kände att vi kontrollerade matchen men målet kom aldrig. Vi sa i halvlek att det bara var att hålla tålamodet upp så skulle det komma, och det gjorde det.

Ni är också trea i tabellen nu, hur känns det?

– Jättebra, vi har kommit in i serien bra och nu är det bara att fortsätta. Jag känner absolut att vi kan hålla i det här nu så det är bara att fortsätta köra.

Efter matchen väntade en lång bussresa hem från Umeå för Kif, då känns det kanske bättre med en vinst i bagaget.

– Mycket bättre, säger Lundin och skrattar. Vi ska stanna och äta lite pizza nu sen blir det förhoppningsvis lite sömn också.

Umeå IK–Kif Örebro 0–2 (0–0)

Mål: 0–1 (68) Karin Lundin, 0–2 (78) Karin Lundin.

Avslut: 6–14

Varningar, Umeå: – Kif Örebro: –

Domare: Sara Wiinikka, Svensbyn.

Publik: –

Kif Örebro

Mimmi Paulsson-Febo – Frida Abrahamsson, Emma Östlund, Maja Regnås – Elli Pikkujämsä, Nathalie Hoff Persson (ut 87), Nellie Lilja, Sara Lilja Vidlund (ut 72) – Cali Farquharson (ut 87), Karin Lundin (ut 81), Heidi Kollanen

Ersättare: Moa Öhman, Ellen Karlsson (in 87), Freja Olofsson (in 72), Elin Bengtsson (in 87), Cajsa Åkerberg (in 81)