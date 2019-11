Materialkrisen i sjukvården: ”Cirka 20 procent av det vi beställt kommer”

Flest operationer, 259 stycken, ställdes in vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det motsvarar 28 procent av det totala antalet operationer under de aktuella dagarna 11–21 oktober, enligt sjukhuset.

Västmanland ställde in cirka 180 operationer vid sjukhusen i Västerås och Köping under flera dagar uppger regionens presstjänst. I Dalarna ställdes 42 operationer in den 14 oktober. I Örebro och Sörmland har inga operationer behövt ställas in.

Leveransproblemen fortsätter för de sammanlagt fem regioner som har avtal med Apotekstjänst. Hur mycket av det beställda materialet som inte har levererats är oklart. Uppsala bedömer att det handlar om ungefär hälften. Sterilt material som kommit har dessutom fått kasseras.

Örebro har fått ännu mindre.

"Cirka 20 procent av det vi beställt kommer", skriver Sten Lundberg, pressansvarig i Region Örebro län till Dagens Medicin.

FAKTA: Tomma hyllor – inställda operationer

Företaget Apotekstjänst vann upphandlingen för leveranser av förbrukningsvaror till regionerna Uppsala, Sörmland, Västmanland, Dalarna och Örebro. Affären avser bland annat förbrukningsmaterial till ett uppskattat värde av 50 miljoner per 12-månadersperiod. Avtalet är skrivet på två år, med möjlighet till ett års förlängning.

Tidigare hade Mediq uppdraget. Bytet skedde den 1 oktober. Sedan dess har leveranserna krånglat.

Torsdagen den 10 oktober beslutade Region Uppsala att ställa in planerade operationer på grund av materialbrister, och flera sjukhus följde efter. Totalt har 481 operationer ställts in.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tidigare sagt till TT att beredskapen hos regionerna är för låg. Även vid ett byte av leverantör måste verksamheten fungera. Socialstyrelsen befinner sig fortfarande i stabsläge för att följa utvecklingen.

Källa: Varuförsörjningsnämnden, Socialstyrelsen, MSB