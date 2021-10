Mathias Bromé hemma i Örebro – gör succé i Schweiz: ”Jag vet vad jag kan” • Har köpt hus i Kumla

Ett välbekant ansikte dök upp på Örebro Hockeys måndagsträning. Mathias Bromé, till vardags i schweiziska i Davos, var hemma och hälsade på sina gamla lagkamrater.

– Vi är lediga söndag, måndag och tisdag så jag passade att åka hem. Det är skönt att få träffa familjen och min tjej som jobbar här hemma, säger Bromé.

För hemma är alltjämt Örebro. Det här är hans bas, även om det snart blir flytt från lägenheten i stan.

– Vi har köpt hus i Kumla och flyttar in i januari. Det ska bli väldigt roligt.

Då kom du hem till ett flyttkaos nu?

– Nej, det har inte blivit det än. Jag håller ju mig borta sedan så jag slipper vara med i flytten (skratt).

Bromé gör succé i Davos som just nu ligger på fjärde plats i ligan. Han snittar över en poäng per match, har gjort 15 (5+8) på 13 matcher och har med det producerat bäst i laget.

– Vi har fått en bra start och spelet har fungerat bra hittills även om vi hade några dippar i början, säger Bromé och fortsätter:

– Man är där för att leverera och göra poäng och jag har fått bra utdelning. Jag har en stor roll och får spela mycket. Jag vet vad jag kan och har bra självförtroende. Får man spela mycket och i offensiva situationer så är det klart att det rullar på bra.

En lite annan tillvaro mot i fjol där han visserligen spelade med stor framgång under sin utlåning till Örebro. Men väl i NHL och Detroit lossnade det aldrig utan det stannade vid ett mål och en assist på 26 matcher och under den sista tiden var speltiden knapp.

– Det är klart det är annorlunda nu. I början av säsongen i Detroit hade jag en stor roll men fick inte in pucken och det var ingen annans fel än mitt eget, som jag sagt förr. Nu i Davos har jag fått en bra start och får spela mycket. Då blir det att man kan slappna av på ett annat sätt i stället för att inte veta om man får spela nästa match.

Att göra flest poäng i lag går inte inte obemärkt förbi hos någon. I varje match får en spelare i vardera lag ha på sig en så kallad top scorer-tröja som indikerar att man är den som gjort flest poäng i laget. Och den tröjan får nu alltså Bromé bära.

– Det är lite speciellt faktiskt och annorlunda. Man är inte van vid det. Det är en lagsport och då åka runt i en sådan tröja? Men det är det man har där borta och då är det bara att köra med det.

Blir du extra påpassad med den tröjan?

– Jag har inte tänkt så mycket på det men det är en i varje lag som har det i varje match. Den syns ju där ute. Det går inte att missa.

Livet som hockeyspelare i Schweiz brukar oftast beskrivas som en dröm. Med närhet till vacker natur, men också närhet till andra större städer både i Schweiz och i grannländerna.

– Det tar fyra timmar till Milano och Lugano är fint, två timmar bort.

– Men jag vet inte, man gör inte så mycket ändå. Det är träning, matcher och resande. Liver är väl rätt snarlikt som det är hemma.

Du drar inte ut på några utflykter menar du?

– Nej, och jag är ju själv här. Det är inte så jäkla roligt att åka ensam. Men det är fint här. Jag bor i Davos med två berg på sidorna och är staden i mitten.

Men det är för hockeyn han håller till där. I den schweiziska ligan som tillhör toppligorna i Europa.

– Det är lite annorlunda mot Sverige även om det börjar bli mer och mer strukturerat. Det är lite öppnare hockey men jag skulle säga att om några år så kommer det nog vara liknande mot vad det är i Sverige med struktur och att ställa upp.

Med totalt 31 ligatitlar är Davos Schweiz mest framgångsrika klubb genom tiderna. Senaste segern kom 2015 och klubben siktar på att vara med bland de bästa igen.

– Vår målsättning är att komma topp sex och sedan gå så långt i slutspelet som möjligt och bli en vinnande klubb igen. Det gäller att vi vänder skutan mot vad det varit förut och vi är på god väg.

Han hinner inte se Örebros match mot Linköping på tisdagskvällen då det är dags att åka tillbaka till Schweiz. Men Bromé håller ändå koll på sina förra klubb.

– Det har gått lite tungt resultatmässigt men samtidigt har man mött bra lag i början. Jag hörde från grabbarna att det var en bra match mot Skellefteå men att man inte fick in pucken. Det går upp och ner under en säsong. Klart man vill ha en bättre start men samtidigt ska det inte vara någon panik. Det är en del nya spelare som ska in i systemet och allt sådant. Jag skulle inte vara orolig, säger Bromé.