Mathilda Wahlstedt släpper debutsingel om att hitta hem: ”Det var så skönt att hitta den känslan igen”

Mathilda Wahlstedt är ingalunda ett okänt namn för Örebropubliken. Hon har synts flitigt på livescener både här och runt om i Sverige. Bland annat Folk at heart och på senare tid som husband på Kulturgalan i november och musikgäris på STÅ –listan kan göras lång med liveframträdanden under åren. Ändå är "The Light" hennes första släpp någonsin.

– Jag har varit så petig med allt jag har spelat in, så jag har aldrig släppt något av det. Så det här är stort för mig, säger hon.

För inspelat material har det funnits gott om. En EP, till exempel, som aldrig gavs ut. För ska hon släppa något måste det vara perfekt och hon var inte helt igenom nöjd.

– Men det är jag nu. Jag är jättenöjd med singeln, som jag spelat in på Musikhögskolan med hjälp av superproffsiga musiker, säger Mathilda med stolthet som lyser igenom i rösten.

Låten handlar om att hitta hem igen. Något som Mathilda känner att hon äntligen har gjort. Efter flera år i Linköping, där hon pluggade musik – bland annat jazz – på folkhögskolor och sedan några år i Stockholm, gick flyttlasset åter hem till barndomsstaden Örebro för snart två år sedan.

– Jag hade mått dåligt under en ganska lång tid. Under flera år kände jag att jag inte hade något ställe som var mitt hem. När jag kom tillbaka till Örebro bara släppte allt det och det var så skönt att hitta den känslan igen. Och det är det låten handlar om.

Mathildas musikintresse har alltid funnits där. Musiken var ständigt närvarande i barndomshemmet och hon började spela gitarr redan som åttaåring. Hon sjöng i kör och gick i musikklass på Karl Johans skola och 2011 började hon gymnasiet på Rytmus, i den allra första årskullen.

När hon flyttade till Stockholm var planen att fortsätta utvecklas inom musiken. I stället gick all tid åt till att jobba för att ha råd till hyran. Som mest hade hon tre jobb och musik fanns det varken tid eller kraft över till.

– Jag jobbade så mycket att jag var näst intill utbränd. Och jag bodde i kollektiv, då får man inte det där privata rummet att sätta sig och spela. Det var många kompisar som uttryckte att de inte kunde förstå hur jag kunde flytta hem igen. Men det är det bästa jag har gjort! Inspirationen till musiken kom tillbaka direkt, och jag började nästan genast att spela i "Drottningen", Ina Knutssons band. Örebro är verkligen en kulturstad. Jag kanske behövde de där åren härifrån. Men det är skönt att ha hittat hem igen, säger Mathilda, som beskriver sin musikstil som något svårdefinierbar, men att hon rör sig inom indiepopgenren med inslag av folk.

"The Light" släpptes i går, fredag, på digitala plattformar som Spotify och Itunes. Och Mathilda avslöjar att hon om bara några veckor släpper ytterligare en singel, "Thinking about you", som är en lycklig kärlekssång och handlar om hur fantastiskt det kan vara att få vara kär och ha kul ihop med en person.

Dessutom är hon aktuell med en spelning på "See us live" nu på onsdag, en musikscen där lokala artister streamar sina konserter digitalt. På så vis kan man gå på konserter hemma i sitt eget vardagsrum, nu när det är en fysisk omöjlighet så här i coronatider.

– Jag ska spela ihop med två andra musiker, Sebastian Ekberg på orgel och Julia Löf på elgitarr och vi kör i Wirénsalen, Örebro konserthus. Och vi ska bland annat köra de här två låtarna. Det kommer att bli superkul och superhäftigt! säger hon.

Precis som så många andra artister har Mathilda drabbats av inställda spelningar i kölvattnet av corona.

– Visst är det tråkigt. Men då är det fantastiskt med allt vi kan göra för att ändå kunna njuta av livemusik, som "See us live" till exempel. Det är så viktigt att folk tar corona på allvar och stannar hemma. Att tro att bara de äldre är riskgrupp är lite naivt tror jag, även vi yngre kan bli riktigt sjuka. Trots inställda konserter har vi ändå musiken kvar – många artister sänder live och det är fantastiskt, tycker jag.

Mathilda Wahlstedt

Ålder: 25 år.

Gör: Musiker.

Aktuell: Släppte sin debutsingel "The Light" den 8 maj och spelar på "See us live", en musikscen som är en streamingplattform för att gynna liveartister i Örebro, nu på onsdag den 13 maj. (plattform bla NA. Facebook: See us live Sweden)

Familj: Sambon Alfred Parszyk och kattungen Sören.

Bor: I Örebro.