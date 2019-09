Maxbetyg för Oscar Jansson när han spikade igen och låg bakom Mehmetis mål – här är ÖSK-betygen mot ÖFK

Vem var bäst i ÖSK? – sätt ditt eget betyg

Oscar Jansson 6

Odiskutabelt ÖSK:s bästa spelare, hyllades av Axel Kjäll efteråt och svarade för några matchavgörande räddningar. Låg också bakom 2–0-målet med en fin passning hela vägen upp till Martin Broberg som frispelade målskytten Mehmeti.

Daniel Björnquist 3

Kom in i laget efter att Martin Lorentzson kastat in handduken under uppvärmningen. Rollen tillåter inte några offensiva uppdrag men Björnquist håller skapligt rent på sin kant.

Michael Almebäck (ut 70) 3

Tvingades återigen bryta matchen med lårproblem och det är oroande eftersom Almebäck är en viktig del i ÖSK:s centrala försvar. Det var han igår också även om ÖFK skapade en del chanser genom stora starka Dino Islamovic. Varnad i första halvlek när han kom fel in i en situation och stoppade Kadiri.

Albin Granlund 5

Efter en svagare insats mot Norrköping var Granlund tillbaka som det försvarsmonster som vi har vant oss att han är. Är helt enkelt en bättre duellspelare än de allra flesta offensiva spelarna i ligan. Spelar därför med ett stort självförtroende och förväntan att vinna nästan alla en-mot-en-situationer. Återigen – det är tur för ÖSK att det inte verkar vara någon utanför Örebro som förstår det här.

Jake Larsson 3

Jobbade och slet över stora ytor i sin roll som kräver att han ska täcka hela högerkorridoren – både offensivt och defensivt. Kom inte med i spelet så mycket och hade en del fel när han väl fick bollen.

Yaser Kasim (ut 77) 2

Drog på sig ett tidigt gult kort (som nästan var orange i färgen) och satte sig sedan i ett par situationer där han riskerade ett till. Kom in sent i en diskussion med ÖFK-spelare som just hade sparkat ner Gerzic och var så uppjagad att Martin Broberg fick gå in och säga åt honom att lugna ner sig. Spelmässigt en del i att det offensiva spelet inte fungerade. Varnad.

Nordin Gerzic 3

Nja, dagens höjdpunkt för var nog det förlängda kontraktet. Har varit sjuk de senaste dagarna och kanske spelade det in när lagkaptenen inte kom loss på mitten?

Kevin Wright 3

Efterlängtad comeback efter ett par matcher utanför laget. Sprintade förbi Felix Hörberg och spelade in bollen som Kalpi Ouattara så olyckligt sparkade in i egen bur. Gjorde sitt, visade några gånger sina flinka fötter men var inte bländande.

Johan Bertilsson 2

ÖSK:s offensiv var under långa perioder obefintlig. Bertilsson försökte förstås men lyckades inte förändra det.

Martin Broberg 3

Fin framspelning till Mehmetis 2–0-mål. Vi hade gärna sett lite mer från Broberg vars roll i lagets offensiv har växt i och med Filip Rogics och Carlos Strandbergs flytt utomlands.

Viktor Prodell (ut 57) 2

Springer och täcker ytor men kommer inte in i de farliga ytorna.

--------------------

Agon Mehmeti (in 57) 5

Kom in och gav både publik och spel en ny energi. Målskytt med ett skott som krävde precision för att slå Aly Keita. Hade även en nick i mål men den gången blev han avvinkad för offside. Alla inblandade vill att Mehmeti ska få en möjlighet att starta så snart som möjligt. Det är hans egen kropp – mer specifikt hans hälsenor – som har svaret på när det blir.

Helmer Andersson (in 70) 4

18-årige pojklandslagskaptenen fick äntligen en chans till ett längre inhopp. Ersatte Almebäck som central mittback och klarade sitt 20 minuter långa inhopp på ett imponerande sätt. Hade en viktig brytning och vågade spela bollen framåt.

Niclas Bergmark (in 77) 3

17-åringens långpassning mot Agon Mehmeti blev lite hård. Men Bergmark ser helt enkelt ut som en allsvensk fotbollsspelare när han kommer in. Stabil och stark – och hela tiden vaken för att hitta offensiva lösningar.

Betygsskala

6: Utmärkt

5: Mycket bra

4: Bra

3: Godkänd

2: Inte godkänd

1: Dålig