Med boskapens hjälp kan jorden återställas

Kära Hanna Sjöberg (NA 14 mars), jag förstår att du menar väl, men du har tyvärr inte förstått detta med jord. För det första är det du skriver angående topsoil (ytjord/matjord) felaktigt. Citat: ”Den här sortens jord går omöjligt att ersätta inom vår livstid om den monteras ned.” Faktum är att detta sker konstant runtom i världen. Vi har till exempel Ecosystem Restoration Camps som har en världsomspännande verksamhet. Oerhört många människor jobbar med att restaurera jord och marker och jag känner personligen folk som gör detta. Jag har bland annat intervjuat Dr Natasha Campbell-McBride som inte bara är läkare och näringsfysiolog samt grundare av GAPS (det hon är mest känd för), men även regenerativ bonde med en ekologiskt farm. Hon köpte en bit jord som tidigare brukats industriellt med hjälp av konstgödsel och pesticider som utarmat jorden och tagit död på mikroberna. Men med hjälp av djuren och deras spillning har denna jord åter fått liv. (Pesticider användes först som kemiska vapen under andra världskriget. Togs sedan till Amerika och fick namnet pesticider för att användas inom jordbruket. Pesticider är även antibiotika och skadar därför också vår tarmflora).

Det enda som kan ge liv åt död jord (torr och livlös jord som saknar mikrober), är djuren och då främst betesdjuren.

Ännu ett exempel är Apricot Lane Farms. Ytjorden på denna farm var så torr att den var fullständigt sprucken (som en öken), när de nuvarande ägarna tog över. Men efter några år är resultatet ett paradis. Dokumentären ’Våran lilla bondgård’ på SVT Play berättar deras fantastiska historia.

Det är dock viktigt att förstå att denna restaurering inte enbart sker med hjälp av växtbaserat material som du talar om. Det enda som kan ge liv åt död jord (torr och livlös jord som saknar mikrober), är djuren och då främst betesdjuren. Detta på grund av deras naturliga gödsel som består av levande mikrober som ger jorden liv (till skillnad från konstgödsel). Döda växter göder mikroberna liksom växternas rötter som utsöndrar sockerarter. Men om det inte finns några mikrober så har vi ett problem. Med andra ord; det hjälper inte att mata en öken med ”växtmassa”. Du planterar heller inte dina blommor i sand, eller hur?

När det gäller koldioxidutsläpp så är det just jorden vi behöver fokusera på – att omställa till regenerativt, ekologiskt jordbruk, eftersom vår planets jordmiljö förmår att binda mer koldioxid än hela atmosfären samt all växtlighet kombinerat. (Det industriella jordbruket motverkar jordens förmåga att absorbera kol). Detta är vad dokumentären Kiss The Ground handlar om. Jag håller för övrigt en gratis screening av denna film helgen 20-21 mars via min blogg Intuitive Living.

Detta att restaurera jord är dock inget nytt. Franklin D. Roosevelt grundade under sin tid Soil Conservation Service som i dag heter The Natural Resources Conservation Service. Hans mål var som han uttryckte det i ett tal; ”It relates to working out a plan of cooperation with nature instead of going along with what we’ve been doing in the past, trying to buck nature.”

Men, det var på FN:s klimatkonferens 2015 i Paris, som Frankrikes jordbruksminister presenterade denna geniala lösning som alltså handlar om att bruka jorden på ett sätt som binder mycket koldioxid. Detta är inte bara en essentiell nyckel till vår planets fortlevnad men även mänsklighetens hälsa. Ja, allt hänger ihop.

Ayako Miki

Grundare av livsstilskonceptet Intuitive Living, samt skapare av den internationella intervjuserien ’A Sustainable World’