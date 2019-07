Med Maria försvinner en viktig länk till historien: ”Under krigsåren skickades hon till Tyskland som tvångsarbetare”

En av de sista personerna med egna minnen som vuxen från andra världskriget har gått ur tiden. Det är också en av de som kom som båtflykting över Östersjön till Sverige och som fick en fristad här för att slippa diktaturen i Sovjetunionen.

Maria Halttunen, född Kunttu, växte upp i byn Tihkovitsa i Koprina församling i Ingermanland – ett område i innersta delen av finska viken som tillhörde Sovjetunionen. När Tyskland ryckte fram under andra världskriget och belägrade Sankt Petersburg, hamnade Marias hemby på tyskarnas sida. Under de svåra krigsåren skickades hon och många andra i låsta godsvagnar till Tyskland som tvångsarbetare.

Efter 15 månader under besvärliga förhållanden i området runt Gdansk skickades Maria med lastbåt mitt under det brinnande kriget över Östersjön till Finland. Där kunde hon återförenas med sin syster och sina föräldrar som varit med om en dramatisk evakuering via Estland. Men även i Finland blev det nya orostider för ingermanländarna, sedan segermakten Sovjetunionen efter vapenstilleståndet 1944 hotade att alla Sovjetmedborgare skulle tvingas återvända.

När Marias bror, som tvångsrekryterats av tyskarna och senare stridit som frivillig i finska armén, deporterades till arbetsläger i Sibirien blev det en ännu värre situation. Familjen samlade ihop sina tillgångar och betalade en flyktingsmugglare som med en liten motorbåt tog Maria och ett 20-tal andra flyktingar över Bottenviken till trakten av Gävle. Den skumpiga resan ägde rum en blåsig dag i slutet av september 1945.

Även i Sverige var det länge orostider för Maria Halttunen, bland annat på grund av baltutlämningarna. Inte förrän hon efter sju år fick bli svensk medborgare kunde hon känna sig riktigt trygg i det nya hemlandet.

Som flykting blev Maria hänvisad att börja arbeta vid C A Johnssons skofabrik i Kumla, och den första tiden bodde hon i Kvarntorp. Hon hamnade snart i Örebro där det fanns andra ingermanländare, och det var också där hon träffade sin blivande make Aleksanteri Halttunen, också han flykting från Ingermanland.

Tillsammans fick de fyra barn och när de 1955 kunde flytta in i det egna hemmet på Färdemansgatan i nya Hjärsta i Örebro var det en stor lycka för hela familjen.

Maria Halttunen arbetade på en rad olika platser i hemstaden, bland annat som diskerska på Konsum, filtslagerska på Schullström & Sjöström och fabriksarbetare på Örebro Kexfabrik. Många år och tiden före pension arbetade hon som lokalvårdare på USÖ.

Trots att Maria aldrig fick studera på grund kriget så lärde hon sig att tala fyra språk; finska, svenska, ryska och tyska. Hon var också familjens viktiga nav i det egna hemmet – det var hon som höll ihop ekonomin och det var hon som fattade de viktiga besluten.

Det var det enkla livet som var möjligt för Maria och familjen. Men när hon fick möjlighet att åka på en och annan solsemester runt Medelhavet njöt hon till fullo, liksom att få gå på teater eller opera.

Maria var också väldigt mån om familjen: Hon var mycket barnkär och omtyckt av barn och barnbarn.

Maria Halttunen blev 97 år. Hon sörjs närmast av barnen Olavi, Anne Inkeri, Juhani och Kent med familjer.

Barnen genom Kent Halttunen

