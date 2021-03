Med pjäs om svenska hären i Mähren startade Hans sin skrivargärning: ”Jag har alltid nya ämnen att skriva om”

Hans har ett mycket stort intresse för Tjeckien. Och för historia. Och för sin hembygd i Bergslagen. I allt detta kan man också ringa in hans författarskap och hans flitiga dokumentation av historiskt material.

– Jag var ordförande i hembygdsföreningen i Vedevåg under 10 år och då fick jag ofta frågor från människor om olika historiska saker och kunde jag inte svara på något så tog jag reda på svaret, berättar Hans.

– Och så började jag skriva ned det som jag fick fram. Från det tänkte jag sedan att jag kan lika gärna även publicera det material som jag har sammanställt så finns det kvar för framtiden för andra att ta del av.

Ett nytt historiskt häfte produceras alltså veckovis av Hans.

– Jag kan alltid komma på nya ämnen att forska i och skriva om. Det kan räcka med att någon säger något och i en mening hör jag ett nyckelord som får igång tankarna och så börjar jag söka efter information och dokumentation.

Alla häften trycks i fem exemplar vardera, varav sedan Arkivcentrum i Örebro, Länsarvet och Lindesbergs kulturhistoriska arkiv får ett exemplar vardera.

Men det var alltså med "Affären, i Mähren, med svenska hären" som det började.

– Jag har varit gift med en tjeckiska och lärt känna många många människor som bor i Tjecken, dåvarande Tjeckoslovakien. Jag har varit engagerad i teater- och kulturlivet, i utbytesresor mellan svenska och tjeckiska folkdanslag, och tagit emot resesällskap från Tjeckien i Sverige.

När Hans under ett Tjeckien-besök fick reda på att den svenska hären, under ledning av fältmarsalk Lennart Torstensson, under 30-åriga kriget på 1600-talet hade belägrat staden Brno blev han intresserad. Hans började läsa på i ämnet och skrev sedan sin berättelse om den 100 dagar långa belägringen av staden.

– Den svenska hären bestod då av 29 000 man samt ytterligare 6000 inhyrda ungerska ryttare. Svenskarna lyckades inte inta staden. Och detta firas i staden än idag.

Hans skrev en berättelse med olika karaktärer som han placerade i det historiska skeendet på platsen år 1645. Bland annat finns Lennart Torstensson med i manuset. Sedan lät han översätta sin text och därefter arbetades textmaterialet om av en tjeckisk teatergrupp och föreställningen, som kompletterades med musik och dans, sattes upp i Brno år 1995 när staden uppmärksammade 350-årsminnet av svenskarnas misslyckade belägring.

Hans har dock skrivit texter som sedan har publicerats tidigare än så, bland annat som teaterrecensent åt Bergslagsposten och med lokalt material åt Örebro-Kuriren.

Men nu, efter föreställningen i Brno, kom Hans igång på allvar med att själv publicera det han skrivit och sammanställt.

– Jag besöker historiska arkiv, lånar många böcker och har även själv tillgång till ett stort eget bibliotek samt ett omfattande bildarkiv. Det har blivit så i Vedevåg att när folk städar ut hemma, eller flyttar, så har många kommit till mig med en skokartong med gamla fotografier och filmer som jag har fått ta hand om.

Hans är också engagerad i Järnringen i Nora och i Bergsmän och Bruksfolk där såväl tips och informationsutbyte kan ske mellan likasinnade historieintresserade.

Ett trettiotal böcker i historiska ämnen har Hans också gett ut.

– Jag brukar även ställa iordning utställningar, till exempel i samband med Vinterspår. Fyra gånger har jag dessutom varit med i kulturarvsdagen med utställningar.

Hans har alltid nya projekt på gång. På frågan om vad som är på gång just nu svarar han:

– Nu jobbar jag med en skrift om 100-årsminnet av när Backa lerkärlsfabrik brann ned 1921. Och en släktkrönika över familjen Örtberg som stod bakom lerkärlstillverkningen. Jag har fyra fotografier också från branden där man ser brandkåren som ryckt ut till eldsvådan.

– Jag tänker också göra en sammanställning av färgfabrikens hela historia i Vedevåg med anledning av att färgfabriken nu står inför nedläggning.

Hans har för övrigt själv, under åren 1955-67, arbetat på nämnda färgfabrik. Och har förstås även skrivit i ämnet i en bokserie om totalt tre böcker som gavs ut i samband med att Wedevåg Färg- och Fernissfabrik år 2002 firade 100 år.