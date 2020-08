Medaljmiss trots rekord för Högberg och Östlund tvingades stå över finalen: ”Breakdown med tårar”

Ett gäng länsidrottare var under söndagen igång under friidrotts-SM i Uppsala. Men ett av de största hoppen på förhand, Elin Östlund som tävlar för KFUM Örebro, tvingades att kasta in handduken. Under lördagen säkrade hon en plats i finalen på 200 meter, men under söndagen kände hon av en tidigare hälseneskada och tvingades då stå över loppet.

"Det gjorde ont i hälsenan i morse, ondare än det gjort senaste tiden, och tyvärr släppte det inte under uppvärmningen. Efter ett litet breakdown med tårar var det bara att inse att det inte skulle bli någon final i dag. Det gjorde för ont för att kunna springa och känna att man gör sig själv rättvisa. Den här jävla hälsenan, ingen favoritkroppsdel just nu", skriver Östlund på sin Instagram.

I samma lopp deltog dock klubbkamraten Emma Jansson och hon sprang i mål på tiden 24,38, vilket räckte till en sjätteplats.

En annan som hade stora ambitioner på SM var 800 meterslöparen Rebecca Högberg. Efter en stark sommar var siktet inställt på guld. Hon stod också för en stark prestation och slog nytt distriktsrekord för fjärde gången i sommar när hon sprang på 2.06,52, men hon fick nöja sig med en fjärdeplats.

Det skulle ändå bli en medalj för en Örebroidrottare till slut. Anders Pihlblad gjorde 21,32 på 200 meter och försvarade därmed sitt SM-brons från i fjol. Dessutom tog Andreas Otterling, som förut tävlade för KFUM Örebro och numera för IFK Lidingö, brons i längdhopp.

En annan som hade hoppats på framgång var Martin Regborn, KFUM Örebro. Efter åttondeplatsen på 10 000 meter i fredags ville han nå högre under söndagen när det var dags för 5000 meter. Det blev också personligt rekord med 43 sekunder när han sprang på 14.27,88 och en elfteplacering i loppet. I samma klass slutade IF Start-fostrade Heshlu Andemariam femma i B-finalen, vilket gav en 17:e-plats i totalen.

På 5000 meter för damer sprang Liduina Van Sitteren, Örebro AIK, i mål på 17.34,82, vilket resulterade i en niondeplats. Dessutom kom Hälleforsfostrade Louise Wiker i mål som sjua i det loppet och på åttondeplats landade Lisa Bergdahl från Fellingsbro.

Så gick det för länsidrottarna under helgen

M 100 m Heat 1 (14/8): 5) Simon Sharapo KFUM Örebro 10.78w.

M 200 m (16/8): 3) Anders Pihlblad KFUM Örebro 21.32, Heat 1 (15/8): 5) Simon Sharapo KFUM Örebro 21.79, Heat 3 (15/8): 1) Anders Pihlblad KFUM Örebro 21.54, 5) Rasmus Hugosson KFUM Örebro 22.36.

M 1500 m Heat 2 (14/8): 7) Jonatan Gustafsson KFUM Örebro 3:58.20.

M 5000 m Final A (16/8): 11) Martin Regborn KFUM Örebro 14:27.88.

M 10 000 m (14/8): 8) Martin Regborn KFUM Örebro 30:07.62.

M 400 m häck Heat 2 (15/8): 7) Gustav Karlsson KFUM Örebro 54.70.

K 200 m (16/8): 6) Emma Jansson KFUM Örebro 24.38, Elin Östlund KFUM Örebro DNS, Heat 2 (15/8): 1) Elin Östlund KFUM Örebro 24.03, 2) Emma Jansson KFUM Örebro 24.52.

K 400 m Heat 1 (14/8): 4) Emma Jansson KFUM Örebro 56.36.

K 800 m (16/8): 4) Rebecca Högberg KFUM Örebro 2:06.52, Heat 2 (15/8): 2) Rebecca Högberg KFUM Örebro 2:10.55, 5) Klara Frih Åsbro 2:12.60.

K 5000 m (16/8): 9) Liduina Van Sitteren Örebro AIK 17:34.82.

K 10 000 m (14/8): 12) Liduina Van Sitteren Örebro AIK 35:55.48.

K Spjut (14/8): 6) Elisabeth Lithell KFUM Örebro 46.97