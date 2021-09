Mehmeti gjorde mål, hedrade publiken och byttes ut efter smäll: ”Så typiskt mig”

Agon Mehmeti kvitterade när han kom först på ett vasst högerinlägg från Jiloan Hamad ute till vänster. Mehmeti dök in framför Martin Olsson och skickade in bollen på volley, otagbart bakom Johan Dahlin.

– ”Jille” får bollen och slår ett väldigt bra inlägg. Jag känner direkt att jag får en bra träff på bollen och ser att den går in, säger Agon Mehmeti.

Men efteråt står han ändå och skakar på huvudet åt sin otur. Det är inte bara 5–1-förlusten som är tung för ÖSK-anfallaren. Det är det som händer i exakt samma ögonblick som han ser bollen på väg mot nätmaskorna som som grämer honom.

Mehmeti skakar på huvudet och säger:

– Det är typiskt mig att det här ska hända. Jag är så trött på det. Men förhoppningsvis är det inget allvarligt.

Direkt efter målet tog Agon Mehmeti upp händerna och visade tydligt att han inte vill fira målet framför sin gamla hemmapublik på Eleda stadion. Men plötsligt började han halta för att sedan kollapsa bakom målet.

Martin Olsson hade i skottögonblicket kommit in hårt – och sent med en tackling som träffade ÖSK-anfallaren i höften. Efter en stund kom Mehmeti upp på benen – men under minuterna som följde blev löpsteget mer och mer ansträngt tills han gav upp sex minuter före paus.

– Jag fick en smäll och jag kände att benet domnade bort direkt. Jag vet inte om det är en nerv eller något? Jag försökte och försökte men ju mer jag sprang så fick jag bara mer ont. Det blir bara fel mot de andra om jag bara ska jogga runt. Det gick inte, säger Agon Mehmeti vars karriär har kantats av upprepade skadebekymmer.

Innan byttes ut hade han faktiskt chansen att ge ÖSK ledningen med 2–1.

– Jag ser att det finns en lucka, springer mellan backarna och får bollen perfekt av ”Jille”. Men jag ser också att målvakten (Johan Dahlin) är snabbt ute så jag försökte att knorra den runt honom. I efterhand skulle jag ha försökt att sätta den högt istället, säger Agon Mehmeti.

Han har vunnit två SM-guld två gånger i staden och valde att inte fira målet framför publiken i sin gamla hemstad.

– Den här klubben har gett mig så mycket kärlek. Det minsta man kan göra är att ge respekt tillbaka. Jag och supportrarna här har alltid haft en bra relation och för mig var det en självklarhet att inte fira eller göra några dumheter, säger Agon Mehmeti.

För ÖSK:s del fortsätter jakten på en seger i Malmö. Den senaste kom 2015 i kvartsfinalen i Svenska cupen men i allsvenskan måste man gå tillbaka till 3–1-segern 2001.

– Vi börjar jättebra, är med i matchen, jag gör mål och har en målchans till .... det kändes bra och vi höll oss till den matchplan som vi hade pratat om innan matchen.

Från avbytarbänken fick han sedan se ett ÖSK som hade desperata problem att försvara sig under nästan hela den andra halvleken.

Slutresultatet 5–1 till Malmö kunde ha varit större.

– I andra halvlek går vi in och är med lite i början men vi faller hemåt allt mer och då blir det bara jobbigt. När de får göra 3–1 vet vi att det kommer att bli extremt jobbigt. Vi försöker men får inte upp bollen, har ingen kontroll och de får komma hela tiden mot oss, säger Agon Mehmeti.

– Malmö är ett bra lag och man måste minimera misstagen om man ska vinna eller ta poäng här. Det är a och o.

Matchfakta

Malmö FF–Örebro SK 5–1 (2–1)

Mål: 1–0 (13) Sebastian Nanasi, 1–1 (22) Agon Mehmeti, 2–1 (45) Antonio Colak, 3–1 (59) Anders Christiansen (straff), 4–1 (68) Adi Nalic, 5–1 (75) Jo Inge Berget.

Varningar, MFF: Bonke Innocent, Erdal Rakip. ÖSK: Patrick Luan.

Domare: Fredrik Klitte, Helsingborg.

Publik: 5 559.

Lagen

Malmö (3–5–2): Johan Dahlin – Anel Ahmedhodzic, Lasse Nielsen, Martin Olsson (78) – Jo Inge Berget, Anders Christiansen (K), Sebastian Nanasi, Bonke Innocent (69), Adi Nalic (69) – Antonio Colak (88), Veljko Birmancevic (77).

Avbytare: Ismael Diawara (mv), Erdal Rakip (69), Sergio Pena (77), Malik Abubakari, Noah Eile (78), Franz Brorsson (69), Markus Björnqvist (88).

ÖSK (4–4–2): Mergim Krasniqi – Benjamin Hjertstrand (80), Michael Almebäck, Andreas Skovgaard, Kevin Wright – Dennis Collander (66), David Seger (65), Kevin Walker, Jiloan Hamad (K) – Nahir Besara, Agon Mehmeti (39).

Avbytare: Bobby Allain (mv), Daniel Björnquist, Jake Larsson (65), Niclas Bergmark, Hussein Ali (80), Nordin Gerzic (66), Patrick Luan (39).