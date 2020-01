Mekaniska verkstaden som kan konsten att laga maskiner – här är människans alla sinnen en förutsättning

Mesta arbetstiden tillbringas ute på fält, men den här dagen har syskonen Peter Jansson och Maria Jansson Hellström lyckats stråla samman i Kaplatorpet där Maria bor. De driver Stjernfors mekaniska verkstad tillsammans och själva verkstaden ligger ett stenkast bort från bostaden. I företaget arbetar även Marias make som också heter Peter, men Hellström i efternamn. Han sluter upp i köket och häller upp kaffe åt alla. I företaget är även lillebror Johan Jansson verksam, men han är ute på jobb den här dagen.

Att arbeta tillsammans med ett syskon, en make eller en svåger är inga som helst problem intygar trion.

– Vi har alltid varit tajta, säger Peter och väder blicken mot Maria som nickar instämmande.

– Var och en sköter sitt och vi litar på varandra. Det har alltid funkat bra, säger Maria.

Hon är företagets vd, sköter ekonomin och det administrativa. Maria är noggrann, vill ha ordning och reda.

– Jag avskyr papper, finns inget värre, så det passar utmärkt, säger Peter.

Han har ansvaret för verksamheten på fältet, att jobben blir utförda. Peter fördelar uppdragen bland de anställda, ser till att utrustning finns och kommer med. Företaget har sex-sju anställda i grunden, men när mycket jobb ramlar in så kan den siffran fördubblas.

– Ett gäng gubbar finns där ute som kan ringas in. De är fantastiska och gör att vi kan vara flexibla, rycka ut på kort tid som ofta är önskemålet, säger Maria.

Företaget grundades av Maria och Peters far Per Parling redan 1964 och hade då namet Parlings verkstäder. I början av 70-talet flyttade företaget in i lokaler i Stjernfors och bytte också till nuvarande namnet Stjernfors mekaniska verkstad AB. I slutet av 70-talet flyttade verksamheten till Kopparberg.

För sjutton år sedan tog syskonen över företaget. Men Maria har samtidigt behållit sitt jobb inom vården. Hon är undersköterska och har vid sidan av det egna bolaget en tjänst på vårdcentralen i Lindesberg, på laboratoriet.

– Företagskontoret har jag här hemma och det jobbar jag med på kvällar och helger framför allt. För mig spelar det ingen roll när jag sköter företaget, att driva eget är en livsstil snarare än något annat.

Brorsan nickar. Han kan inte tänka sig att vara anställd.

– Det här är perfekt. Mycket jobb, visst, men varierande och det känns bra.

Det är fortfarande kugghjul och valsar som ska fungera. Maskiner är fortfarande maskiner.

I grunden är företaget sig väldigt lik från begynnelsen och när fadern drev det förklarar syskonen. Det handlar främst om maskinreparationer och underhåll. Peter har varit med sedan han var en tvärhand hög, som han säger, och följt utvecklingen. Visst har tekniken förändrats, datorerna gjort sitt intåg och präglat industimiljön. Men det mänskliga ögat, hörseln, känslan och erfarenheten är ännu svårt att konkurrera ut helt.

– Ingen dator kan laga en maskin. Det är alltjämt kugghjul och valsar som ska fungera. Maskiner är fortfarande maskiner. Egentligen bara styrningen som är en annan, säger Peter.

Att ha tilldelats utmärkelsen Årets Entreprenör 2019 av Ljusnarsbergs kommun samt det lokala näringslivsrådet överraskade syskonen men gjorde dem väldigt glada.

– Jätteroligt. Vi syns inte utåt så mycket i vardagen. Alla jobbar på och håller hjulen snurrande. Känns bra att bli uppskattad, få kvitto på att vi gör något bra, säger Peter.

