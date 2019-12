Mer kyrka i jul, tack!

Hur tänker ni i pastoratet i Bodarne, Laxå kommun? I kommunen finns tre församlingar, Ramunderboda med 2283 medlemmar, Finnerödja med 993 och Skagershult med 408 medlemmar.

Hur kan då pastoratets prioriteringar under julen se ut som de gör? Det är så tydligt att personalens bostadsort styr var julens högtider skall firas. Tycker ni verkligen att det är detta som skall styra julens firande i pastoratets kyrkor? Ramunderbodas 2283 medlemmar kräver en bättre service under jul. I Ramunderboda bjudes i år julbön kl 11 på förmiddagen, Ingenting på juldagen men julgudstjänst på annandagen. Någon präst under julhelgen står överhuvudtaget inte till buds i församlingen. Kyrkoherden arbetar dubbla pass för de 408 medlemmarna i Skagershult på julafton, för att sen vara ledig. Pastoratets andra präst arbetar i Finnerödja sent på julafton och några timmar senare julotta.

Självklart skall alla i pastoratet kunna samlas i kyrkan under jul. Det vänder jag mig inte emot, men prioriteringarna? Med tre personer som delar på ansvaret verkar det fullt rimligt att alla tre kyrkor erbjuds tillfälle att samlas såväl julafton som juldag. Detta är för ynkligt och upprepas år efter år utan reaktion från framför allt kyrkofullmäktige – men våra skattepengar vill ni ha.

”Besviken församlingsmedlem”

Laxå

Vi strävar efter att det överallt i våra församlingar ska finnas en kyrka som står julöppen nära där man bor

Svar direkt:

Det är alltid tråkigt när vi inte lyckas möta den förväntan på julgudstjänster som finns. När vi planerar gudstjänsterna för julen vill de tre församlingarna i pastoratet att det i samtliga fem kyrkor ska firas gudstjänst på julafton och juldagen, eftersom det efterfrågas och det är välbesökt överallt. Det lyckas vi med fast vi numera på grund av neddragning av en prästtjänst endast har två präster och en diakon.

I våra församlingar i pastoratet är julgudstjänsterna lika välbesökta och efterfrågade överallt och därför kan inte folkmängden på en viss ort avgöra var vi firar flest gudstjänster under julhelgen. Vi strävar efter att det överallt i våra församlingar ska finnas en kyrka som står julöppen nära där man bor – gudstjänstbesökarna bor ju i hela pastoratet.

Den som önskar fira gudstjänst under julen men saknar möjlighet att ta sig till en kyrka just då man vill besöka en julgudstjänst är välkommen att höra av sig till expeditionen så ordnar vi plats i vår kyrkbuss.

Jan Wallgren

kyrkoherde