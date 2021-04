Mer material än beräknat kvar i Röfors- upp till 20 000 ton ”Det kan bli dyrare”

Det ligger mer rivningsavfall i Röfors efter Laxå bruks miljöåtervinnings konkurs än vad som tidigare uppgetts. Kommunen har tagit på sig ansvaret att ta bort materialet och avsatt 6,5 miljoner kronor för det. NA har tidigare berättat att ett entreprenadföretag har handlats upp för utförandet.

Kommer 6,5 miljoner kronor att räcka för utförandet eller blir det dyrare?

– Det kan bli dyrare. Materialet har visat sig vara tyngre än vi trodde, 650 kilo per kubik. Entreprenören får betalt per ton, inte per kubik, säger Bo Rudolfsson.

Volymen som tidigare uppmätts av Sydnärkes miljöförvaltning är cirka 30 000 kubikmeter.

Vid starten 2019 anmälde företaget Laxå bruks miljöåtervinning, som lagt dit rivningsavfallet, att de skulle placera som mest 10 000 ton material på området under sin verksamhet. Lägger man upp mer än så behöver man göra en ansökan enligt miljöbalken för att få tillstånd. Företaget anmälde även endast 10 000 ton till Sydnärkes miljönämnd.

I tidningen Sydnärkenytt berättade ägaren Hareton Akob i juni förra året att det inte låg mer än cirka 4000 ton material totalt på området, och att siffran hade uppskattats av en utomstående konsult. I en volymberäkning baserad på drönaröverflygning som Sydnärkes miljönämnd gjorde efter konkursen, finns det kvar motsvarande 300 kilo per kubik, vilket motsvarar cirka 9 000 ton avfall material på området.

Men det kan enligt Bo Rudolfsson alltså ligga dubbelt så mycket rivningsmaterial i Röfors. Om det ligger 650 kilo avfall per kubik i Röfors, kan det röra sig om upp till 20 000 ton.

Tänker ni vidta åtgärder mot verksamhetsutövarna, som inte sökte tillstånd för mängden material som de tog dit? Nu sitter ju kommunen och skattebetalarna med allt i knät?

– Jag vet. Men företaget är i konkurs, så vi kan nog inte göra något, säger Bo Rudolfsson.