Mer vård för pengarna efter jourförändring

Den svenska hälso- och sjukvården har i dag svårt att klara hela sitt uppdrag. I skuggan av pandemin så fortsätter vårdens utveckling och möjligheten att bota och lindra blir allt större. Samtidigt växer befolkningen och därmed behoven av sjukvård. Organisationen har svårt att klara den ökningstakten. Pengarna och personalen räcker inte till.

Som politisk majoritet i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län är det vår uppgift att se till så att skattebetalarnas pengar användas effektivt som möjligt, så att vi får ut mesta och bästa möjliga sjukvård för varje krona. Med hela regionbefolkningens bästa för ögonen måste vi fatta beslut om förändringar i organisation och arbetssätt för att kunna möta nya behov av vård och befolkningens förväntningar. Vägen framåt för vår region går inte via nostalgiska tillbakablickar eller via populism. Vägen framåt går genom välunderbyggda lösningar och via ett tydligt ledarskap.

Inget i uppföljningen indikerar att den medicinska kvaliteten i omhändertagandet av patienterna skulle ha påverkats.

Till Lindesbergs lasarett kom det väldigt få patienter som behövde träffa en ortoped eller en kirurg på natten. Läkarnas arbetstid användes inte särskilt effektivt. Under hösten 2020 förändrades därför jourlinjerna och de få kirurgpatienterna styrdes om till i första hand Universitetssjukhuset i Örebro.

Beslutet fattades i hälso- och sjukvårdsnämnden efter en lång process i beredningar, efter workshops och fakta- och statistikgenomgångar. Nämnden har under det första halvåret efter förändringen fått kontinuerliga rapporter om hur förändringen fallit ut i verkligheten. Vid sammanträdet i juni presenterades en fördjupad uppföljning. De farhågorna om stora negativa konsekvenser som har funnits, och som vi har kunnat läsa om bland annat på den här debattsidan, har inte besannats. Det har inte skett någon dramatisk ökning av ambulanstransporter till andra sjukhus. Det har inte skett någon omfattande omflyttning av inneliggande patienter till annat sjukhus. Inget i uppföljningen indikerar att den medicinska kvaliteten i omhändertagandet av patienterna skulle ha påverkats.

Akutmottagningen på Lindesbergs lasarett är fortfarande öppen dygnet runt.

Uppföljningen visar att målsättningen med förändringen har uppnåtts. Vårdens resurser används mer effektivt om man samverkar under de timmar på natten då behovet och efterfrågan på vård är låg. Arbetade timmar på natten ger både högre ersättning och kompensationsledighet. Förändringen innebär därför att de timmar på natten som nu styrts om till dagtid motsvarar nästan tre underläkartjänster, plus en halv överläkartjänst för bakjour inom ortopedi. Att resurserna effektivt ger bättre möjligheter att fortsätta utveckla vården på Lindesbergs lasarett och göra den mer tillgänglig för fler.

Akutmottagningen på Lindesbergs lasarett är fortfarande öppen dygnet runt. Det ska den fortsätta vara, även om inte alla sjukdomstillstånd behandlas där. Som invånare i Region Örebro län kan du vara trygg med att vården finns för dig när du behöver den. Som medarbetare på lasarettet ska du också vara trygg med att det finns rätt stöd för att kunna ge patienterna den bästa möjliga vården.

Som företrädare för den politiska majoriteten i regionen är vi stolta över rekordstora budgetförstärkningar till vården. Varje krona måste användas klokt, så vi kan fortsätta utveckla sjukvården i hela Örebro län, under dygnets alla timmar. Det finns kraft att fortsätta utveckla vården på natten i norra delen av länet. Så har också hälso- och sjukvårdsnämnden gett ett särskilt uppdrag om nya förslag på åtgärder och utvecklingsarbete för att förbättra invånarnas tillgänglighet till vård nattetid på Lindesbergs lasarett.

Karin Sundin (S)

Behcet Barsom (KD)

Charlotte Edberger (C)