Mergim tar på sig avgörande målet – när ÖSK förlorade igen: ”Klart att det är tungt och jobbigt”

Ingenting hände, och ingenting hände.

Sen la domaren till fyra minuter i andra halvlek, och allt vändes upp och ner.

1-0 genom Godswill Ekpolo i den andra stopptidsminuten. 2-0 av Leo Bengtsson i den fjärde. Plötsligt var ÖSK satta i ett mörkt läge inför den andra halvleken, när man var i desperat behov av poäng mot Häcken.

En strimma hopp i början av andra halvlek, när Nahir Besara la in en straff och man fick ställningen reducerad till 2-1. Men sen var man aldrig riktigt nära att hämta upp till en kvittering.

Målvakten Mergim Krasniqi, när han kommer ut från omklädningsrummet för en pratstund efter matchen:

– Man mår skit. Så är det.

På det första målet skrek ÖSK-spelarna på offside på Alexander Jeremejeff. Man protesterade dock för döva öron, när domaren Kaspar Sjöberg godkände målet.

– Det går jävligt fort där. Det är en hörna som dom gör mål på, och jag vet inte om det är offside eller inte. Jag har lite tur med att ens vara på första avslutet, sen gör dom mål på returen. Det är inte mycket att göra åt, säger Krasniqi.

2-0 petades in när retur släpptes på Patrik Wålemarks skott, och Leo Bengtsson drog nytta av läget.

– Det målet får jag ta på mig. Jag har den i nävarna, men den smiter tyvärr ut och då är dom på returen, säger Krasniqi, och fortsätter:

– Dom flesta förstår nog hur jag känner där, det är aldrig roligt att släppa in två snabba mål och dessutom känna sig delaktig i andra målet. Det är en underprestation av mig. Det är klart att det är tungt och jobbigt. Men hänt är hänt, och det är bara att resa sig upp.

Just nu har jag väl tagit över som förstemålvakt, men efter idag känns det väl inte jättebra

Häckens andra mål blev avgörande, i en match som inget av lagen riktigt tog något vidare grepp om.

– Vi skapar inga jättestora målchanser i första halvlek, och det gör inte Häcken heller. Det känns som att vi är närmare 1-0 än vad dom är. Då kan nog vem som helst förstå hur det blir i omklädningsrummet i halvtid, när man släpper in två mål på så kort tid, säger Krasniqi.

Vad tycker du om matchen i övrigt?

– Jag tycker att vi rullar boll bra, och gör en av våra bättre matcher, men nu blir det dom här målen som avgör. Det är så små marginaler. Vi har boll, men skapar inte tillräckligt ändå. Hade vi kommit in till paus med 0-0 kunde matchbilden ha blivit en helt annan i andra halvlek.

Det blev Mergims sjunde allsvenska match för ÖSK, den fjärde i följd. Han har fått stå när Bobby Allain varit skadad och avstängd, och fått behålla förtroendet även efter att fransmannen kryat på sig.

Han har hittills fått vara med och vinna en gång, när man slog jumbon Östersund med 2-0 för en och en halv vecka sedan. Resten har varit förluster mot Norrköping, Malmö – och nu även Häcken.

– Jag har känt att jag kan vara med och bidra och att det har varit okej dom matcher jag fått vara med. Speciellt mot Sirius, när vi vann och sen flöt det på efter det. Just nu har jag väl tagit över som förstemålvakt, men efter idag känns det väl inte jättebra, säger Krasniqi.

Nu är det landslagsuppehåll.

Det är två veckor kvar till nästa match, när man söndagen den 17 oktober ska ta sig an IFK Göteborg borta på Ullevi.

ÖSK:s läge i tabellen är fortsatt tufft. Direkt nedflyttningsplats på 16 poäng, sex pinnar upp till säker mark i allsvenskan.

– Det hade känts bättre att gå på uppehåll efter en vinst här idag. Men det kan vara välbehövligt, vi har ju haft fyra matcher på två veckor. Så för utespelarna så kan det nog vara rätt så skönt, säger Mergim.

Matchfakta

ÖSK – BK Häcken 1-2 (0-2)

Mål: 0-1 (45+2) Godswill Ekpolo, 2-0 (45+4) Leo Bengtsson, 2-1 (49, straffmål) Nahir Besara.

Varningar, ÖSK: Nasiru Moro, Rickard Friday, Bobby Allain. Häcken: Leo Bengtsson, Tobias Carlsson, Kristoffer Lund Hansen.

Domare: Kaspar Sjöberg.

Publik: 3652.

ÖSK: Mergim Krasniqi – Benjamin Hjertstrand, Nasiru Moro, Andreas Skovgaard, Kevin Wright – Richard Friday, David Seger (ut 46), Kevin Wright (ut 8), Jiloan Hamad (ut 65) – Nahir Besara, Agon Mehmeti (ut 65).

Avbytare: Bobby Allain (mv), Nordin Gerzic (in 74), Jake Larsson (in 65), Michael Almebäck, Dennis Collander (in 46, ut 74), Hussein Ali (in 8), Martin Broberg (in 65).

Häcken: Peter Abrahamsson – Joona Toivio, Johan Hammar, Tobias Carlsson – Godswoll Ekpolo, Erik Friberg, Alexander Faltsetas (ut 13), Kristoffer Lund Hansen (ut 89) – Patrick Wålemark, Alexander Jeremejeff, Leo Bengtsson.

Avbytare: Jonathan Ursin Rasheed (MV), Valgeir Fridriksson, Oskar Sverrisson (in 82), Bénie Adama Traore, Sebastian Lagerlund (in 89), Samir Maarouf, Franklin Tebo Uchenna (in 13, ut 82).