Mest pengar vinner - nu ska det lokala digitala hockeyderbyt avgöras

Vilket lag, Lindlövens IF eller Guldsmedshytte SK, får in mest pengar på Swish? Det kommer att avgöra vilket lag som vinner det lokala digitala ishockeyderbyt som de två klubbarna nu har utlyst.

– Det här är ett sätt för båda föreningarna att få in lite pengar i tider där vi har det tufft med intäkterna, berättar Henry Nordlund från Lindlövens IF.