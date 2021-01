Meteorologen: Vintervädret här för att stanna ►Köldknäpp ►Mer snö ►Så kallt kan det bli

De flesta örebroare vaknade upp till ett redigt vinterlandskap för kanske första gången i år.

Men det stoppade inte Hans-Olov Karlsson från, att precis som vanligt, mata fåglarna vid Slottet.

– Men nu ska jag gå och borsta av mig, säger han när påsen med saffransbröd är slut.

Och han lär få pälsa på sig även i fortsättningen.

För nu är vintern här för att stanna.

– Det är ett lågtrycksområde som rör sig in under måndagen. Det ska vara en snöfallsområde. Möjligt att det i de södra länsdelarna är lite mer regn, men det övergår i snö, säger Per Holmberg, meteorolog.

Men det är först i mitten på veckan som de riktigt kalla temperaturerna slår till.

– Lite allmänt kan det bli mellan 10 och 15 minusgrader på nätterna, och mellan 5 och 10 minusgrader under dagen, säger Holmberg och fortsätter:

– Det man ser är att det kommer vara ett långvarigt vinterväder. Det är inga svängningar, utom kanske lite under måndagen. Efter det så är det ett riktigt vinterväder.