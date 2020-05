Mia Parnevik – tillbaka i Örebro och firar nationaldagen: ”Som örebroare i hjärtat känner jag mig hedrad ”

När NA träffar Mia Parnevik utanför Nikolaikyrkan berättar hon att hon är nyss hemkommen till Sverige. För ungefär fyra veckor sedan landade hon och hennes familj här. De åkte hit för att vara tillsammans med resten av familjen.

– Vi har två döttrar här hemma. Peg är hemma och gör musik, och Penny är ju med i programmet Lets dance. Min mamma, pappa och syster är från Örebro.

– Jag kände att jag ville åka hit för att min mamma har varit dålig. Jag vill inte sitta fast på andra sidan Atlanten och jag vill vara tillsammans med alla. Det är viktigt.

Den största delen av året bor hon och familjen i Florida, USA. Och USA är ett av de länder som har drabbats värst av coronapandemin. Och där spenderade familjen två månader i karantän.

Att ta sig till Sverige blev en process. Hon och hennes familj hade bokat flera flyg, men det mesta ställdes in och det fanns även hinder före resan.

– Våra yngsta barn hade inga svenska pass. Det var ner till svenska ambassaden, utrikesdepartementet och konsulat för att försöka få ihop papperna så man kunde komma in i Sverige. När man lämnar USA måste man visa att man är svensk medborgare.

– Jag blev nästan lite rädd när vi kom hem till Sverige. Alla är lite nära, ingen har mask på sig och inga handskar. Alla länder gör på olika sätt, men det är en frihet här hemma.

Och nu under dagarna har hon varit i Örebro för att spela in stadens lite annorlunda nationaldagsfirande, det blir digitalt, och hon kommer stå som värd för showen som är nästa lördag 6 juni.

Det blir en 30 minuter lång sändning. Och den sker i samarbete med initiativet See us live, som bland annat är streamingplattform för artister och kulturutövare i Örebro.

Ett av momenten i showen är att sända minikonserter från äldreboenden och trygghetsboenden runt om i Örebro. Dessa har spelats in tidigare under dagen och några av konserterna sänds i programmet under kvällen. Det är Kulturskolan, Medborgarskolan och KFUM som står för underhållningen.

– Niclas Molinder, en av arrangörerna för See us live, ringde mig och sa att vi ska ge tillbaka till äldreboendet. Då känner man sig ganska hedrad faktiskt, som örebroare i hjärtat.

– I sådana här tider vill man ju ge tillbaka på något sätt. Om Kulturskolan och Örebros föreningsliv ska göra något sådant här fantastiskt då ville jag inte missa det.

Klockan 19.30 börjar det, men Mias del har spelats in i förväg. En av inspelningsplatserna är just Nikolaikyrkan, där vi ses.

– Det kommer vara jättemycket musik och härligt. Hela grejen är att det ska skapa en ny tradition av kulturattacker och glädjebomba människor. Att ge tillbaka till äldreboenden och försöka skapa någon härlig gemenskap. Det här är något för alla.

Firandet kommer att avslutas med en klockringning, men vem som gör det är inte avslöjat än. Mia ger oss en liten hint.

– Vi jobbade flera timmar där uppe i kyrkan på alla våningarna. Jag kanske fick dingla lite i klockan också.

Kanske?

– Kanske.

Kommer du att bjuda på något extra?

– Jag bjuder på mig själv! säger Mia och skrattar.

Nationaldagsfirandet 6 juni

Plats: Framför din datorskärm, det blir digitalt.

Medverkande: Kulturskolan, Medborgarskolan, KFUM som turnerar runt i Örebro med musik- och dansframträdanden och mycket mer.

Programledare: Mia Parnevik

Tid: Under dagen kommer man kunna se firande från olika platser i Örebro löpande. Men klockan 19.30 börjar shown, som Mia Parnevik som leder programmet.

Mia Parnevik

Ålder: 50 år.

Familj: Man och fyra barn.

Bor: Florida och har sommarhus i Åkersberga.

Gör: TV-realitystjärna, influencer, driver eget företag och produktionsbolag. Är känd från Parneviks, tv-programmet om Mia och Jesper Parneviks familj och deras liv och möten med kändisar i sitt hem i USA.

Bakgrund: Uppvuxen på Tengvallsgatan, har mamma, pappa och syster med barn kvar i Örebro.