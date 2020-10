Migrationsverkets expert om situation i Gaza: ”Har blivit mycket lugnare”

Helena Koumi skrev våren 2019 en rapport om situationen i Gaza och på Västbanken.

– Säkerhetsläget har också blivit bättre de senaste åren, säger Helena Koumi. Antalet döda och skadade har gått ner avsevärt. 2018 dödades 260 palestinier av israeliska styrkor i Gaza. Hittills i år är siffran sex personer.

Men hur situationen är för de som är i opposition med organisation Hamas som styr Gaza är svårare att få grepp om.

– Hamas har koll på oppositionella och det finns ett visst förtryck, men i dödsfall rör det sig inte om några stora siffror. Samtidigt är informationsläget inte jättebra, säger Helena Koumi.

I flera år har det inte gått att utvisa personer till Gaza eftersom det inte gått att komma in.

– Gaza har i princip varit helt stängt, säger Helena Koumi. Men sedan hösten 2018 har gränskontrollen i Rafah öppnats. Det är Egypten som styr över den gränskontrollen. Sedan styr Hamas över gränskontrollen från Gaza och ut.

Men även om gränsen ska vara öppen så har den stängts under pandemin. Sedan mars har gränsen bara varit öppen i sammanlagt 72 timmar i augusti. Det har inte ändrat Migrationsverkets beslut om att personer som inte fått uppehållstillstånd ändå ska återvända.

– Men man har inte försökt boka resor till Gaza, personerna har istället hamnat i ett vänteläge, säger Helena Koumi.

Hittills har bara två utvisningsresor skett, båda var i januari i år.

De personer som fått utvisningsbeslut får inte längre någon dagersättning. De har inte heller rätt att bo på ett flyktingboende. Men hur de ska klara sig samtidigt som de väntar på att gränsen ska öppnas är frågor som inte ligger på Helena Koumis bord, eller som hon kan besvara.

Mohamad Musa som NA berättat om i en tidigare artikel menar att han bara har ett 00-pass utan giltiga siffror. Det står bara nollor där det ska finnas ett säkerhetsnummer. Migrationsverket menar å andra sidan i hans avslag att han har ett fungerande pass och kan återvända.

Helena Koumi berättar att det går att komma in via Egypten om man har ett vanligt palestinskt pass. Men de så kallade 00-passen ska inte fungera för inresa till Gaza, dock kan man resa in med giltigt ID-kort om man är folkbokförd i Gaza.

Men om man väl tar sig in i Egypten måste man sedan åka buss i mellan tre till fyra dagar för att komma till gränskontrollen i Rafah. Väl på plats kan man i dagsläget få vänta länge på att gränsen öppnar igen. Det finns en stad i närheten men samtidigt har inte alla palestinier uppehållstillstånd i Egypten utan ska bara passera för att sedan ta sig till Gaza.

Om man har gjort hela resan och har flytt för att man är i konflikt med Hamas. Vad händer när man kommer över gränsen?

– Det beror på vad konflikten består i. Gaza är ett litet territorium med en begränsad yta och förr eller senare blir man igenkänd. Men om personen ska återvända så har Migrationsverket bedömt att det inte finns någon risk, säger Helena Koumi.