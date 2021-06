Mika Forss var överlägsen på Fornaboda – tog sin första femling i Sverige: ”Snacka om dominant”

Detta var Mikas första femling på svensk mark och han var påtagligt nöjd då vi fick en pratstund med honom efter tävlingarna.

Forss körde in över 200 000 kronor denna dag, vann fem segrar och var tvåa i ett lopp, snacka om dominant.

– I Sverige var detta min första femling, jag har vunnit sex lopp i Finland en gång. Jag räknar inte pengarna jag kör in under tävlingsdagen, men det var en trevlig överraskning när du berättar att jag kört in så mkt pengar men för mig är det viktigaste att mina uppsittningar tävlar på ett bra vis då är jag nöjd, säger Mika.

Lady Zappa är normalt en häst som är bäst med ryggresa, denna lördag vann hon försök och final i Midsommarloppet på helt annat vis. I ett överpacat försök vann hon från dödens och var läcker. I finalen fick hon starta från tillägg, men trots tredjespår sista varvet hade hon kraft och mod att med liten marginal plocka ner ledande Global Upset via 1.12,1 sista varvet.

Segern var värd 75 000 kronor i finalen och epitetet bara bäst har sällan passat bättre.

– Det var hennes dag helt enkelt. Jag pratade med skötaren och hon fattade ingenting, hästen gillar normalt inte dödens och att gå först i tredjespår men i dag klarade hon av det och var jätteduktig.

En annan häst som imponerade var Llama Tooma som vann V4-avslutningen efter en mäktig svepning. Hästen är segervan och det märks på Forss att han gillar sexåringen.

– Hästen gillar lång distans och jag var nöjd med honom näst senast på Solvalla så jag trodde på fin segerchans inför loppet. Jag hade runt 1.12 sista varvet på honom och segern blev lättare än vad det såg ut från sidan.

Mika har inga egna hästar på sin träningslista längre utan satsar all in som catchdriver, han har byggt upp ett bra kontaktnät och denna eftermiddag körde han i samtliga tolv race, det vittnar om hans popularitet.

– Jag gillar banor som denna då folk kommer nära inpå och Fornaboda är verkligen en sommarbana jag uppskattar i Sverige. I dag körde jag i alla loppen och det visar på att jag harmånga kunder i detta område så till Boda kommer jag med garanti återvända, avslutar Mika.

Mårten Eriksson