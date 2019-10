Miljö- och kostnadstänk saknas i Region Örebro län

Örebro All inkommande post till klinikerna skannas in i respektive patients journal. Det har dock bestämts att alla inkommande dokument (brev, remisser och dylikt) ska skickas till Regionarkivet för inskanning. Detta för att allt ska hamna på samma ställe i journalen och det på så vis ska vara lätt att hitta dessa dokument.

För att skicka in ett brev med en bifogad journalanteckning till Arkivet behövs:

1. Ett försättsblad som talar om vilken patient det är.

2. Ett blad som talar om att dokumentet är ett brev.

3. Brevet i fråga.

4. Ett blad som talar om att journalanteckningen är en bilaga till brevet.

5. Journalanteckningen.

6. Ett blad som kallas ”stopp”.

Är det ett EKG eller en bild som ska skannas in måste man dessutom lägga in ytterligare två blad som talar om för skannern att slå på/slå av färg. Så får ett brev behövs alltså minst tre andra ark. Var är miljötänket i detta? Det tar även längre tid än om den administrativa personalen på klinikerna skulle skanna in det själva så inte heller sparar man in på arbetstid utan tvärtom så tar hantering av inkommande dokument nu ännu längre tid. Vem har bestämt detta och varför? Varför kan inte den administrativa personalen skanna in dokumenten i systemet? Det är inte konstigt att Region Örebro läns ekonomi ser ut som den gör med ett sånt här arbetssätt för något så banalt som posthantering. Hur mycket kostnad i form av arbetstid kostar inte detta skattebetalarna?

”Den miljömedvetne administratören”

Örebro