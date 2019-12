Miljonersättning när Thorstensson slutar: ”Jag tycker att det är skäligt”

Wendla Thorstensson har varit kommunalråd i fem år och väljer att frivilligt lämna sina uppdrag. Hon återupptar studierna i statskunskap på Örebro universitet där hon har en termin kvar. Nyligen ansökte hon om ekonomiskt omställningsstöd enlig OPF-KL.

- Det är bestämmelser från Sveriges kommuner och regioner som kommuner brukar anta och sedan har Lekebergs kommun antagit tillämpningsanvisningar, förklarar personalchef Peter Brändholm.

Wendla Thorstensson har rätt till omställningsstöd under 15 månader. Tre månader för varje år hon haft uppdraget. Månadsarvodet är drygt 55 000 kronor och 85 procent av detta får hon alltså under 15 månader.

Sammanlagt 925 000 kronor inklusive sociala avgifter ska kommunen betala ut. Ekonomichef Anna Bilock har föreslagit att finansieringen sker inom kommunstyrelsens budget. Vanligtvis sker utbetalningen månadsvis.

- Jag har funderat mycket kring omställningen och tycker att det är skäligt. Jag har ju läst till tjänsteperson och det är inte alltid bara att hoppa mellan för som politiker är man ju väldigt färgad av sitt uppdrag så det kan behövas en period av karens, säger Wendla Thorstensson.

Tycker du att ersättningen är förmånlig?

- Det är förstås en förmån och det är bra att ersättningen styrs av hur länge man har haft uppdraget. Det har att göra med hur lång omställningsperiod man behöver.

Personalchef Peter Brändholm förklarar att omställningsstödet inte är en arbetslöshetsersättning.

- Får man ett nytt jobb så har man ändå omställningsstödet. Det kan ju vara så att man tappar i lön när man får ett nytt jobb och då ska det här stödet mildra effekten under en tid.

I måndags skulle kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om ansökan i samband med kommunstyrelsens internbudget.

Oppositionsrådet Håkan Söderman (M) är kritisk. Inte mot ersättningen i sig då den följer de antagna bestämmelserna.

- Men jag hade inte en tanke på att man kunde få stödet om man slutar frivilligt, säger Håkan Söderman.

Han undrar varför utgiften inte tagits med i kommunstyrelsens budgetarbete när det sedan flera månader varit känt att Wendla Thorstensson skulle sluta.

- Sedan stod inte kostnaden med i handlingarna till arbetsutskottet så frågan kommer upp på kommunstyrelsens sammanträde den 17 december.

Ekonomiskt omställningsstöd och pension (OPF-KL18)

► Ska underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sina uppdrag.

► För att ha rätt till ekonomiskt omställningsstöd ska man vara antingen anställd, egenföretagare, studerande eller arbetssökande.

► Beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet gånger 12 under det senaste året.

► Utgår under högst tre år med 85 procent under de två första åren och med 60 procent under år tre.

► Rätten att få ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt får ett uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

► Under första året samordnas inte utbetalningarna med förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning.

► För att få omställningsstöd ska den den förtroendevalda varje månad lämna inkomstuppgift, även om det är noll kronor.