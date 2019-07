Miljonsuccén bara timmar efter genombrottet i USA – Kläffords egna ord till NA: "Inte klokt"

Chris Kläfford nås på telefon från Helsingborg där han är på turné med Gyllene Tider. Han berättar att hans audition spelades in tidigt i mars. Efter det har ingen vetat hur det gick och Chris Kläfford medger att det har varit tufft att inte kunna dela det med någon.

– Man har levt i nåt slags mellanrum.

När han till slut fick se avsnittet själv, samtidigt som resten av världen, kändes det fruktansvärt surrealistiskt.

– Det känns som att det är någon skådis som står där, säger han.

Chris Kläfford kan inte säga något om vad som händer härnäst och när vi kan se honom i tv nästa gång. Hans telefon vibrerar ständigt med nya gratulationer och förfrågningar och han berättar att det betyder jättemycket att så många bryr sig. Att videoklippet på Youtube då hade visats över 1,8 miljoner gånger är inte heller helt fel.

– Det är inte klokt!

Med så mycket som händer medger Chris Kläfford att det är svårt att ta in allting just nu. Hans nya EP går bra på Spotify och Gyllene Tiders avskedsturné som han medverkar på spelar för storpublik om kvällarna. Chris Kläfford säger att han förmodligen kommer kunna ta in allt som händer någon dag framöver när saker har lugnat ner sig. Fokuset just nu ligger på att spela.

– Jag har ställt in mig på att jobba, säger han.

I amerikanska Talang ställer personer från hela USA och även utlandet upp sig för juryn, och programmet har i snitt tio miljoner tittare när det sänds. Det här är den 14:e säsongen och inspelningarna gjordes i mars. I tv-inslaget kan man se hur Chris Kläfford möts av ett stort jubel redan när han presenterar sig som svensk, och jublet blev ännu större under framförandet av John Lennons "Imagine". Den ofta kritiska domaren Simon Cowell var imponerad av hur Chris Kläfford tolkat och gjort låten till sin. Jurymedlemmen Gabrielle Union kommenterade särskilt den svenske artistens jeans och hans skägg.